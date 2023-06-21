В нескольких районах Киева из-за отключения электроэнергии снизили подачу воды в квартиры

"В этой связи временно снижено давление водоснабжения в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Подольском районах", - говорится в сообщении.

По данным "Киевводоканала", давление водоснабжения будет постепенно возобновляться после завершения ремонта на электросетях.

"Обращаем внимание жильцов многоэтажных домов, что давление на верхних этажах обычно обеспечивается дополнительными станциями подкачки, на запуск которых нужно больше времени", - добавили в пресс-службе.

Отключение света в Киеве

Напомним, в Киеве 21 июня на сетях НЭК "Укрэнерго" возникла аварийная ситуация. Из-за аварийных отключений обесточены 100 тысяч потребителей. Аварийные отключения - в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов Киева.

Вчера в столице также наблюдались проблемы со светом. В ДТЭК объяснили, что утром аварийно обесточивались четыре высоковольтных подстанции. Поэтому без света были жители Подола, Оболони и частично Троещины.

Кроме того, вчера из-за падения обломков сбитого российского дрона в Киевской области была повреждена линия электропередач. В результате инцидента почти полтысячи абонентов были обесточены.