В нескольких областях Украины штормовое предупреждение: кого коснется непогода 8 июня

В нескольких областях Украины днем, 8 июня, заметно ухудшится погода. Ожидаются резкие порывы ветра и град.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.
Синоптики выпустили предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Непогода и грозы ожидаются с западных, Житомирской и Винницкой областях страны.
Кроме того, в отдельных районах пройдет град, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
"Первый уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и транспорта", - предупредили в Укргидрометцентре.
Фото: штормовое предупреждение в Украине (Укргидрометцентр)
Напомним, в Укргидрометцентре ранее рассказали о погоде в Украине на 8 июня. Согласно прогнозу синоптиков, жара не отступит, однако в отдельных районах пройдут дожди.
Также синоптики сообщали, какой будет погода в Украине в первый месяц лета. Абсолютный максимум температуры будет наблюдаться в Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях. Месячное количество осадков будет в пределах нормы.
Более того, климатологи рассказали, что весна в этом году была рекордно жаркой. Март стал самым жарким за всю историю наблюдений в Европе.
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