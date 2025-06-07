В нескольких областях Украины штормовое предупреждение: кого коснется непогода 8 июня

Погода в Украине

Напомним, в Укргидрометцентре ранее рассказали о погоде в Украине на 8 июня. Согласно прогнозу синоптиков, жара не отступит, однако в отдельных районах пройдут дожди.

Также синоптики сообщали, какой будет погода в Украине в первый месяц лета. Абсолютный максимум температуры будет наблюдаться в Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях. Месячное количество осадков будет в пределах нормы.

Более того, климатологи рассказали, что весна в этом году была рекордно жаркой. Март стал самым жарким за всю историю наблюдений в Европе.

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