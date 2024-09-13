В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за российских "Шахедов"

В ряде областей Украины сегодня вечером, 13 сентября, была объявлена воздушная тревога. Было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников, запущенных российскими захватчиками с севера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Военные предупредили около одиннадцати вечера об угрозе "Шахедов" для Черниговской области
Перед этим дроны-камикадзе противника фиксировали на севере Сумской и Харьковской областей.
В 23:25 в Воздушных силах заявили об угрозе применения захватчиками ударных беспилотников и для Днепропетровской области.
Позже военные рассказали, что новая группа "Шахедов" фиксируется на севере Харьковской области, и она двигается в сторону Полтавской области
Кроме того, дроны-камикадзе в Черниговской области двигаются на запад.
""Шахеды" на Черниговщине - курс на Киевскую область", - передали военные в 23.36.
Позже в Воздушных силах заявили об угрозе ударных беспилотников и для Полтавской области.
В 23.57 военные обновили данные по движению "Шахедов". Да, вражеские беспилотники фиксируются:
Позже в Воздушных силах заявили, что новая группа "Шахедов" фиксируется на юге Днепропетровской области. Это вражеские БПЛА направляются в сторону Харьковской области. Кроме того, были замечены "Шахеды" на востоке Киевской области на границе Черкасской области.
В регионах, где раздавалась сирена из-за угрозы вражеских атак с воздуха, жителей просят находиться в безопасных местах и соблюдать правила "двух стен".
Где сейчас у Украины объявлена воздушная тревога:
Напомним, российские оккупанты регулярно наносят по территории Украины воздушные удары, для атак часто применяя дроны-камикадзе иранского производства типа "Шахед", а также ракетное вооружение и авиабомбы.
Так, например, минувшей ночью росармия атаковала территорию Украины дронами-камикадзе - враг запустили 26 "Шахедов", два из которых не удалось сбить ПВО ВСУ.
Также стало известно, что в ночь на 13 сентября российские захватчики атаковали дронами Одессу и район. Один человек пострадал, есть повреждения из-за падения обломков. Кроме того, в Николаеве произошел пожар на предприятии из-за атаки беспилотников, обломки которых упали на территорию объекта.
А в Ивано-Франковской области из-за российской атаки дронов был поврежден объект промышленности, возник сильный пожар.
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