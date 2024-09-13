В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за российских "Шахедов"

Военные предупредили около одиннадцати вечера об угрозе "Шахедов" для Черниговской области

Перед этим дроны-камикадзе противника фиксировали на севере Сумской и Харьковской областей.

В 23:25 в Воздушных силах заявили об угрозе применения захватчиками ударных беспилотников и для Днепропетровской области.

Позже военные рассказали, что новая группа "Шахедов" фиксируется на севере Харьковской области, и она двигается в сторону Полтавской области

Кроме того, дроны-камикадзе в Черниговской области двигаются на запад.

""Шахеды" на Черниговщине - курс на Киевскую область", - передали военные в 23.36.

Позже в Воздушных силах заявили об угрозе ударных беспилотников и для Полтавской области.

В 23.57 военные обновили данные по движению "Шахедов". Да, вражеские беспилотники фиксируются:

в Донецкой области - курс на юг,

на юге Харьковской области, курс - северный,

в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях - движение в северо-западном направлении,

в Сумской области - курс на Полтавскую область,

в Черниговской области, курс на Киевскую область,

в Херсонской области, направляются в сторону Николаевской области.

Позже в Воздушных силах заявили, что новая группа "Шахедов" фиксируется на юге Днепропетровской области. Это вражеские БПЛА направляются в сторону Харьковской области. Кроме того, были замечены "Шахеды" на востоке Киевской области на границе Черкасской области.

В регионах, где раздавалась сирена из-за угрозы вражеских атак с воздуха, жителей просят находиться в безопасных местах и соблюдать правила "двух стен".

Где сейчас у Украины объявлена воздушная тревога:

Воздушные атаки

Напомним, российские оккупанты регулярно наносят по территории Украины воздушные удары, для атак часто применяя дроны-камикадзе иранского производства типа "Шахед", а также ракетное вооружение и авиабомбы.

Так, например, минувшей ночью росармия атаковала территорию Украины дронами-камикадзе - враг запустили 26 "Шахедов", два из которых не удалось сбить ПВО ВСУ.

Также стало известно, что в ночь на 13 сентября российские захватчики атаковали дронами Одессу и район. Один человек пострадал, есть повреждения из-за падения обломков. Кроме того, в Николаеве произошел пожар на предприятии из-за атаки беспилотников, обломки которых упали на территорию объекта.

А в Ивано-Франковской области из-за российской атаки дронов был поврежден объект промышленности, возник сильный пожар.