Уже около 40 раненых. Как выглядит разбитая ударом многоэтажка в Харькове (фото)
Из-за массированного ракетного удара по Харькову 23 января ранения уже получили 38 человек, еще двое погибли. В мэрии показали, как выглядит разбитая ударом многоэтажка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"В результате утреннего удара по Харькову уже 38 раненых и двух погибших", - отметил он.
Обстрел Харькова
Ночью оккупанты обстреливали Харьков. В частности, били по району жилой и гражданской застройки. Позже уже утром, в городе прогремела серия взрывов. В результате российского обстрела Харькова разрушен подъезд жилого дома, под завалами находятся люди.
Отметим, что кроме Харькова оккупанты ударили по Киеву, Павлограду Днепропетровской области и Шостке Сумской области. На данный момет из-за утренней атаки по Украине 5 человек погибли, минимум 40 ранены. Подробнее о последствиях - в материале РБК-Украина.
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