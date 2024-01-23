ua en ru
Вт, 23 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уже около 40 раненых. Как выглядит разбитая ударом многоэтажка в Харькове (фото)

Харьков, Вторник 23 января 2024 09:51
UA EN RU
Уже около 40 раненых. Как выглядит разбитая ударом многоэтажка в Харькове (фото) Фото: из-за ракетного удара по Харькову 23 января ранены 38 людей (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за массированного ракетного удара по Харькову 23 января ранения уже получили 38 человек, еще двое погибли. В мэрии показали, как выглядит разбитая ударом многоэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"В результате утреннего удара по Харькову уже 38 раненых и двух погибших", - отметил он.

Как выглядит разбитая ударом многоэтажка в Харькове (t.me/ihor_terekhov)

Обстрел Харькова

Ночью оккупанты обстреливали Харьков. В частности, били по району жилой и гражданской застройки. Позже уже утром, в городе прогремела серия взрывов. В результате российского обстрела Харькова разрушен подъезд жилого дома, под завалами находятся люди.

Отметим, что кроме Харькова оккупанты ударили по Киеву, Павлограду Днепропетровской области и Шостке Сумской области. На данный момет из-за утренней атаки по Украине 5 человек погибли, минимум 40 ранены. Подробнее о последствиях - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков
NEWS
Появились фото последствий обстрела в Соломенском районе Киева
Появились фото последствий обстрела в Соломенском районе Киева
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск