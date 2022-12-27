ua ru
Вт, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Количество жертв снежной бури в США возросло почти в два раза

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 27 декабря 2022 20:35
Количество жертв снежной бури в США возросло почти в два раза Фото: количество жертв снежной бури в США возросло почти в два раза (twitter.com/NWSBUFFALO)
Автор: Константин Широкун

Зимний циклон, что охватил большую часть Соединенных Штатов, по состоянию на вторник унес жизни по меньшей мере 63 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

"Число погибших в результате масштабного зимнего циклона в США во вторник возросло до 63 человек, в то время как рекордно мощный снегопад заблокировал дороги, препятствуя спасательным операциям", – отмечается в сообщении спасателей.

Вчера федеральные власти подтвердили гибель 37 человек. Во вторник мэр города Баффало, штат Нью-Йорк, официально подтвердил еще семь новых смертельных случаев. Он отметил, что последний шторм, очевидно, был самым масштабным за последние 50 лет.

Также только за вторник снежная буря привела к отмене более 1300 авиарейсов, прежде всего, в Нью-Йорке и нескольких штатах на севере страны. В субботу было отменено более 3300 рейсов в США, почти 7500 - задержаны.

Напомним, вчера стало известно, что в США началась сильная снежная буря, из-за чего более миллиона жителей остались без света.

При этом американские СМИ еще сегодня сообщали о 27 погибших из-за бури.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Снегопад Соединенные Штаты Америки Снежное
NEWS
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
DAILY
Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского