Количество жертв снежной бури в США возросло почти в два раза

Зимний циклон, что охватил большую часть Соединенных Штатов, по состоянию на вторник унес жизни по меньшей мере 63 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

"Число погибших в результате масштабного зимнего циклона в США во вторник возросло до 63 человек, в то время как рекордно мощный снегопад заблокировал дороги, препятствуя спасательным операциям", – отмечается в сообщении спасателей.

Вчера федеральные власти подтвердили гибель 37 человек. Во вторник мэр города Баффало, штат Нью-Йорк, официально подтвердил еще семь новых смертельных случаев. Он отметил, что последний шторм, очевидно, был самым масштабным за последние 50 лет.

Также только за вторник снежная буря привела к отмене более 1300 авиарейсов, прежде всего, в Нью-Йорке и нескольких штатах на севере страны. В субботу было отменено более 3300 рейсов в США, почти 7500 - задержаны.