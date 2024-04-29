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Число жертв среди гражданских украинцев возросло на 20% в марте, - разведка Британии

Понедельник 29 апреля 2024 12:31
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Число жертв среди гражданских украинцев возросло на 20% в марте, - разведка Британии Фото: количество жертв среди гражданских украинцев выросло на 20% в марте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно данным Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций (ООН), в течение марта 2024 года, в Украине 604 гражданских лица были убиты или ранены в результате вражеских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Британии.

Количество жертв среди гражданских возросло на 20%, чем в предыдущем месяце (феврале, - ред). Как и отмечалось выше, жертвы связаны с террористическими ракетами и авиационными ударами врага, а также увеличение количества обстрелов на линии фронта.

"В докладе отмечается увеличение количества скоординированных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, в результате которых было уничтожено или повреждено 20 объектов", - добавляет разведка.

Также в докладе отмечается о гибели 57 детей. Это в два раза больше чем в предыдущем месяце и непосредственно связано с применением Россией авиационных боеприпасов.

Как добавляет разведка, с начала полномасштабного вторжения России, в Украине насчитывается 31 366 жертв среди гражданского населения:

  • 10 810 погибших;
  • 20 556 раненых.

Вопросы противовоздушной обороны Украины

На фоне обострения вражеских ударов по критической инфраструктуре Украины, вопрос усиления противовоздушной обороны стал на повестке дня. Президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что для защиты неба достаточно 25 единиц американских зенитных ракетных систем (ЗРК) Patriot.

Как заявлял канцлер Германии Олаф Шольц, Берлин выявил у партнерів 6 единиц систем Patriot, которые могли бы быть отправлены в Украину.

Также министр обороны Латвии Андрис Спрудс, его страна готова передать Киеву систему противовоздушной обороны малой дальности.

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