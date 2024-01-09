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Количество жертв разрушительного землетрясения в Японии снова увеличилось

Фото: количество жертв разрушительного землетрясения в Японии снова увеличилось (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Количество жертв серии мощных землетрясений, которые произошли в Японии 1 января, увеличилось до 180 человек, 81 из них погиб в городе Вадзима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Также сообщается, что по меньшей мере 120 человек числятся пропавшими. Экстренные службы не могут с ними связаться, чтобы подтвердить их местоположение. Число пострадавших составляет 565 человек. В пунктах эвакуации продолжают находиться порядка 28 тысяч жителей районов, затронутых землетрясениями.

В полиции Японии сообщают, что из-за разрушений инфраструктуры в ряде мест перекрыты дороги, в результате чего в затруднительном положении оказались по меньшей мере 3300 человек, в основном в городах Вадзима и Сузу.

Чтобы улучшить бытовые условия пострадавших, префектура реализует инициативу "вторичной эвакуации", в рамках которой людей перемещают из нынешних мест эвакуации в гостиницы и отели.

Землетрясение в Японии

Напомним, 1 января было зафиксировано мощное землетрясение в Японии магнитудой 7,6 балла. После этого в течение дня произошла серия сильных повторных землетрясений - всего их зафиксировали более 100 за 12 часов.

По состоянию на вечер 1 января было известно только о четырех погибших в результате землетрясений. Однако дальше количество выявленных жертв стремительно увеличивалось. Так, ранее во вторник вечером было известно о 57 погибших в результате землетрясений в Японии.

Позже сообщалось, что количество жертв сильного землетрясения возросло до 92 человек, местонахождение еще 242 - неизвестно. Также в результате землетрясения и цунами более 10 национальных автомагистралей перекрыты оползнями.

Вечером субботы 6 января стало известно, что количество жертв землетрясения в Японии увеличилось до 126 человек. Пропавшими без вести числилось 210 человек.

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Япония