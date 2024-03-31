Число жертв российских оккупантов в Буче до сих пор не окончательно, - полиция

Он отметил, что все еще есть пропавшие без вести, и продолжается их розыск.

Всего после деоккупации в Буче были обнаружены тела 422 убитых мирных жителей, а в Бучанском районе - 1190 тел. Нацполиция продолжает расследовать военные преступления русских оккупантов.

По словам Небитова, только полицией было начато более 116 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений российских захватчиков в Украине. Из этого количества 23 тысяч были совершены именно в Киевской области.

Освобождение Бучи два года назад

Буча находилась под российской оккупацией 28 дней - с 3 по 31 марта 2022 года. За это время военные РФ уничтожали ее инфраструктуру, разрушали дома обстрелами, подвергали пыткам и убивали людей. После того, как Силы обороны Украины прогнали из города российских захватчиков, в населенном пункте были обнаружены многочисленные братские могилы, пыточные, зафиксированы факты массовых убийств гражданского населения.

В Нацполиции добавляют, что по состоянию на данный момент пропавшими без вести считаются 514 жителей Киевской области. Кроме того, до сих пор остаются неузнаваемыми 180 тел.

Как сейчас выглядят Буча, Харьков, Николаев и Херсон, а также другие города-герои - смотрите и читайте в материале РБК-Украина.