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Число жертв атаки на Житомир возросло, пострадавших уже 53

10:19 20.08.2026 Чт
2 мин
Спасатели все еще продолжают разбирать завалы
aimg Анастасия Никончук
Число жертв атаки на Житомир возросло, пострадавших уже 53 Фото: обстрел Житомира (ГСЧС)
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В результате российской атаки на Житомир, которая произошла 19 августа, погибли три человека, еще 53 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС в сети Telegram.

Работы продолжаются

Количество погибших в результате вчерашнего российского удара по Житомиру увеличилось до трех человек. Еще 53 человека пострадали. Спасатели продолжают работать на месте происшествия: пожар уже ликвидирован, однако специалисты разбирают поврежденные конструкции и обследуют территорию.

К аварийно-восстановительным работам привлекли спасателей-верхолазов из Черкасской и Ровенской областей. Они помогают разбирать конструкции и проводить обследование поврежденного объекта.

Фото: ГСЧС

Помощь на месте

На месте происшествия специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста развернули пункты оказания помощи.

Они обеспечивают необходимую поддержку людям, находящимся в районе проведения работ.

Питание для личного состава, задействованного в ликвидации последствий атаки, предоставила команда World Central Kitchen.

Работали всю ночь

Спасательные и аварийно-восстановительные работы продолжались в течение всей ночи. Их проведение осложняли повторные воздушные тревоги, из-за которых специалистам приходилось прерывать работу.

Спасатели продолжают разбирать поврежденные конструкции и обследовать место происшествия.

Напоминаем, что российские войска атаковали Житомир 19 августа реактивными беспилотниками "Банероль", один из которых попал в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

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