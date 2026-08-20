Число жертв атаки на Житомир возросло, пострадавших уже 53
В результате российской атаки на Житомир, которая произошла 19 августа, погибли три человека, еще 53 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС в сети Telegram.
Работы продолжаются
Количество погибших в результате вчерашнего российского удара по Житомиру увеличилось до трех человек. Еще 53 человека пострадали. Спасатели продолжают работать на месте происшествия: пожар уже ликвидирован, однако специалисты разбирают поврежденные конструкции и обследуют территорию.
К аварийно-восстановительным работам привлекли спасателей-верхолазов из Черкасской и Ровенской областей. Они помогают разбирать конструкции и проводить обследование поврежденного объекта.
Помощь на месте
На месте происшествия специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста развернули пункты оказания помощи.
Они обеспечивают необходимую поддержку людям, находящимся в районе проведения работ.
Питание для личного состава, задействованного в ликвидации последствий атаки, предоставила команда World Central Kitchen.
Работали всю ночь
Спасательные и аварийно-восстановительные работы продолжались в течение всей ночи. Их проведение осложняли повторные воздушные тревоги, из-за которых специалистам приходилось прерывать работу.
Спасатели продолжают разбирать поврежденные конструкции и обследовать место происшествия.
Напоминаем, что российские войска атаковали Житомир 19 августа реактивными беспилотниками "Банероль", один из которых попал в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.