Число погибших в результате удара по дому в Полтаве достигло 9

"К сожалению, в результате удара по жилому дому погиб еще один человек. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении в 21:43.

Перед этим в ОВА информировали, что среди погибших в Полтаве - один ребенок. Кроме того, 17 травмированных, среди которых тоже 4 ребенка. Спасли удалось 22 человека.

Известно, что на месте происшествия, по крайней мере несколько часов назад, работали 480 спасателей, силовиков и коммунальщиков. В работе задействовано почти более 100 единиц техники.

По состоянию на 19:12 психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 177 лицам, из них 10 - это дети.