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Крупнейшая атака по количеству жертв. В Киеве уже 16 погибших, объявлен день траура

Фото: количество погибших в Киеве выросло до 16, спасательная операция продолжается (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Спасатели обнаружили тела еще троих погибших в результате вчерашней атаки российских террористов. Число жертв возросло до 16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

За последние несколько часов спасатели обнаружили под завалами тела еще трех человек.

По состоянию на 12.40 известно о 16 погибших украинцах.

Поисково-спасательная операция продолжается и, как рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, будет продолжаться и завтра. 

1 января в Киеве будет объявлено днем траура.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

Ночью, 29 декабря, террористы нанесли самый массированный удар по территории Украины. В общей сложности враг выпустил 36 БпЛА типа "Шахед" и десятки ракет, среди которых: Х-101/Х-555/Х-55, "Кинжал", Х-31П, Х-59. В частности, россияне запустили 14 зенитных управляемых ракет С-300, которыми попали по Харькову.

Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.

Над Киевом противовоздушная оборона уничтожила более 30 целей. В столице в результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажках и на складе. Завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

 

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