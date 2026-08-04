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Количество вакансий в Силах обороны выросло почти вдвое: какие должности самые популярные

08:43 04.08.2026 Вт
3 мин
Украинцы стали чаще интересоваться вакансиями для женщин в ВСУ
aimg Татьяна Веремеева
Количество вакансий в Силах обороны выросло почти вдвое: какие должности самые популярные Фото: Украинский военный (Getty Images)
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Количество вакансий в категории "Служба в Силах обороны" за год почти удвоилось. В то же время интерес кандидатов к таким предложениям в целом по Украине снизился, хотя в отдельных регионах количество отзывов наоборот выросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.

Главное:

  • Стремительный прирост вакансий: В июне 2026 года количество вакансий в категории "Служба в Силах обороны" выросло на 95% по сравнению с прошлым годом.
  • Регионы-лидеры: Больше всего объявлений размещено в Днепропетровской и Киевской областях.
  • Шанс без опыта: На 139% выросло количество предложений для кандидатов без предварительного военного опыта.
  • Спад отзывов: Всего по Украине количество отзывов на такие вакансии сократилось на 40%.
  • Самые востребованные специальности: Соискатели чаще всего ищут вакансии операторов БПЛА/РЕБ, делопроизводителей, снайперов, рекрутеров, медиков, специалистов по аэроразведке, а также должности для женщин.

По данным платформы, в июне 2026 года количество вакансий в категории "Служба в Силах обороны" выросло на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего таких вакансий было размещено в Днепропетровской области, где их количество за год увеличилось на 74%. Второе место заняла Киевская область с приростом на 50%.

В то же время, динамичнее всего количество объявлений выросло в других регионах:

  • Харьковская область - +165%;
  • Львовская - +151%;
  • Полтавская - +134%;
  • Николаевская - +107%;
  • Запорожская - +106%.

Также существенно увеличилось количество вакансий для кандидатов без опыта работы. За год таких предложений стало больше на 139%.

Как изменился интерес кандидатов

Несмотря на рост количества вакансий, в целом по Украине количество отзывов на них сократилось на 40% по сравнению с июнем 2025 года.

Впрочем, в четырех областях интерес кандидатов возрос. Больше всего - в Черновицкой области, где количество отзывов увеличилось на 79%.

Также положительную динамику зафиксировали:

  • во Львовской области - +38%;
  • в Винницкой - +23%;
  • в Одесской - +7%.

В то же время, наибольшее сокращение количества отзывов наблюдалось в Житомирской области (-72%), а наименьшее - в Черкасской (-23%).

Какие вакансии ищут чаще всего

По данным OLX Работа, среди соискателей наибольший интерес имеют вакансии:

  • делопроизводителя;
  • оператора БПЛА или РЭБ;
  • снайпера;
  • рекрутера;
  • оператора FPV-дрона;
  • военного медика или фельдшера;
  • специалиста по аэроразведке.

Кроме того, пользователи часто ищут вакансии для женщин в ВСУ, а также предложения службы в конкретных бригадах.

В исследовании отмечают, что за последний год поиск кандидатов в Сил обороны стал более активным. Количество вакансий продолжает расти, в частности, для людей без опыта, а наибольший интерес соискателей сосредоточен на технологических, административных и медицинских специальностях.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в ВСУ открыты вакансии для кандидатов в возрасте 45-50+ и старше. Мы писали, какие должности лучше всего подходят людям с гражданским опытом в логистике, ремонте или управлении как рекрутинг помогает подобрать службу по специальности и почему добровольное обращение дает больше шансов попасть на соответствующую должность.

Также писали, где чаще всего служат мужчины старше 60 лет, заключающие контракт с ВСУ.

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