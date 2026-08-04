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Кількість вакансій у Силах оборони зросла майже вдвічі: які посади найпопулярніші

08:43 04.08.2026 Вт
3 хв
Українці стали частіше цікавитися вакансіями для жінок у ЗСУ
aimg Тетяна Веремєєва
Кількість вакансій у Силах оборони зросла майже вдвічі: які посади найпопулярніші Фото: Український військовий (Getty Images)
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Кількість вакансій у категорії "Служба у Силах оборони" за рік майже подвоїлася. Водночас інтерес кандидатів до таких пропозицій загалом по Україні знизився, хоча в окремих регіонах кількість відгуків навпаки зросла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота.

Головне:

  • Стрімкий приріст вакансій: У червні 2026 року кількість вакансій у категорії "Служба у Силах оборони" зросла на 95% порівняно з минулим роком.
  • Регіони-лідери: Найбільше оголошень розміщено в Дніпропетровській та Київській областях.
  • Шанс без досвіду: На 139% зросла кількість пропозицій для кандидатів без попереднього військового досвіду.
  • Спад відгуків: Загалом по Україні кількість відгуків на такі вакансії скоротилася на 40%.
  • Найзатребуваніші спеціальності: Пошукачі найчастіше шукають вакансії операторів БПЛА/РЕБ, діловодів, снайперів, рекрутерів, медиків, фахівців з аеророзвідки, а також посади для жінок.

За даними платформи, у червні 2026 року кількість вакансій у категорії "Служба у Силах оборони" зросла на 95% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найбільше таких вакансій було розміщено у Дніпропетровській області, де їхня кількість за рік збільшилася на 74%. Друге місце посіла Київська область із приростом на 50%.

Водночас найдинамічніше кількість оголошень зросла в інших регіонах:

  • Харківська область - +165%;
  • Львівська - +151%;
  • Полтавська - +134%;
  • Миколаївська - +107%;
  • Запорізька - +106%.

Також суттєво збільшилася кількість вакансій для кандидатів без досвіду роботи. За рік таких пропозицій стало більше на 139%.

Як змінився інтерес кандидатів

Попри зростання кількості вакансій, загалом по Україні кількість відгуків на них скоротилася на 40% у порівнянні з червнем 2025 року.

Втім, у чотирьох областях інтерес кандидатів зріс. Найбільше - у Чернівецькій області, де кількість відгуків збільшилася на 79%.

Також позитивну динаміку зафіксували:

  • у Львівській області - +38%;
  • у Вінницькій - +23%;
  • в Одеській - +7%.

Водночас найбільше скорочення кількості відгуків спостерігалося у Житомирській області (-72%), а найменше - у Черкаській (-23%).

Які вакансії шукають найчастіше

За даними OLX Робота, серед пошукачів найбільший інтерес мають вакансії:

  • діловода;
  • оператора БПЛА або РЕБ;
  • снайпера;
  • рекрутера;
  • оператора FPV-дрона;
  • військового медика або фельдшера;
  • фахівця з аеророзвідки.

Крім того, користувачі часто шукають вакансії для жінок у ЗСУ, а також пропозиції служби в конкретних бригадах.

У дослідженні зазначають, що за останній рік пошук кандидатів до Сил оборони став значно активнішим. Кількість вакансій продовжує зростати, зокрема для людей без досвіду, а найбільший інтерес пошукачів зосереджений на технологічних, адміністративних та медичних спеціальностях.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в ЗСУ відкриті вакансії для кандидатів віком 45-50+ і старше. Ми писали, які посади найкраще підходять людям із цивільним досвідом у логістиці, ремонті чи управлінні, як рекрутинг допомагає підібрати службу за фахом і чому добровільне звернення дає більше шансів потрапити на відповідну посаду.

Також писали, де найчастіше служать чоловіки віком старше 60 років, які укладають контракт із ЗСУ.

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