Кількість вакансій у Силах оборони зросла майже вдвічі: які посади найпопулярніші

Кількість вакансій у категорії "Служба у Силах оборони" за рік майже подвоїлася. Водночас інтерес кандидатів до таких пропозицій загалом по Україні знизився, хоча в окремих регіонах кількість відгуків навпаки зросла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота.

Головне: Стрімкий приріст вакансій: У червні 2026 року кількість вакансій у категорії "Служба у Силах оборони" зросла на 95% порівняно з минулим роком.

У червні 2026 року кількість вакансій у категорії "Служба у Силах оборони" зросла на 95% порівняно з минулим роком. Регіони-лідери: Найбільше оголошень розміщено в Дніпропетровській та Київській областях.

Найбільше оголошень розміщено в Дніпропетровській та Київській областях. Шанс без досвіду: На 139% зросла кількість пропозицій для кандидатів без попереднього військового досвіду.

На 139% зросла кількість пропозицій для кандидатів без попереднього військового досвіду. Спад відгуків: Загалом по Україні кількість відгуків на такі вакансії скоротилася на 40%.

Загалом по Україні кількість відгуків на такі вакансії скоротилася на 40%. Найзатребуваніші спеціальності: Пошукачі найчастіше шукають вакансії операторів БПЛА/РЕБ, діловодів, снайперів, рекрутерів, медиків, фахівців з аеророзвідки, а також посади для жінок.

За даними платформи, у червні 2026 року кількість вакансій у категорії "Служба у Силах оборони" зросла на 95% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найбільше таких вакансій було розміщено у Дніпропетровській області, де їхня кількість за рік збільшилася на 74%. Друге місце посіла Київська область із приростом на 50%.

Водночас найдинамічніше кількість оголошень зросла в інших регіонах:

Харківська область - +165%;

- +165%; Львівська - +151%;

- +151%; Полтавська - +134%;

- +134%; Миколаївська - +107%;

- +107%; Запорізька - +106%.

Також суттєво збільшилася кількість вакансій для кандидатів без досвіду роботи. За рік таких пропозицій стало більше на 139%.

Як змінився інтерес кандидатів

Попри зростання кількості вакансій, загалом по Україні кількість відгуків на них скоротилася на 40% у порівнянні з червнем 2025 року.

Втім, у чотирьох областях інтерес кандидатів зріс. Найбільше - у Чернівецькій області, де кількість відгуків збільшилася на 79%.

Також позитивну динаміку зафіксували:

у Львівській області - +38%;

- +38%; у Вінницькій - +23%;

- +23%; в Одеській - +7%.

Водночас найбільше скорочення кількості відгуків спостерігалося у Житомирській області (-72%), а найменше - у Черкаській (-23%).

Які вакансії шукають найчастіше

За даними OLX Робота, серед пошукачів найбільший інтерес мають вакансії:

діловода;

оператора БПЛА або РЕБ;

снайпера;

рекрутера;

оператора FPV-дрона;

військового медика або фельдшера;

фахівця з аеророзвідки.

Крім того, користувачі часто шукають вакансії для жінок у ЗСУ, а також пропозиції служби в конкретних бригадах.

У дослідженні зазначають, що за останній рік пошук кандидатів до Сил оборони став значно активнішим. Кількість вакансій продовжує зростати, зокрема для людей без досвіду, а найбільший інтерес пошукачів зосереджений на технологічних, адміністративних та медичних спеціальностях.