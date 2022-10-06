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Число гражданских, погибших в Донецкой области из-за российской агрессии, резко возросло

Фото: российские войска продолжают обстреливать Донецкую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие чего погибли четыре человека. Еще тела десяти гражданских обнаружили в деоккупированных городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Фото: карта обстрелов Донецкой области 5 октября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 5 октября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса - 3 в Торском и 1 в Заречном... Еще 3 человека за вчера получили ранения", - рассказал Кириленко.

Кроме того, еще десяти гражданских, убитых россиянами во время оккупации, обнаружили в освобожденных городах: пять в Святогорске и пять в Лимане.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 937 человек, еще 2323 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, этой ночью российские войска обстреляли ряд регинов Украины. В частности, вражеские ракеты прилетели в Хмельницкую область.

Также российские войска атаковали Запорожье. Вражеские ракеты попали в многоэтажки.В городе масштабные разрушения, а под завалами находятся люди.

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Донецкая область