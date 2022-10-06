Число гражданских, погибших в Донецкой области из-за российской агрессии, резко возросло

Фото: карта обстрелов Донецкой области 5 октября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 5 октября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса - 3 в Торском и 1 в Заречном... Еще 3 человека за вчера получили ранения", - рассказал Кириленко.

Кроме того, еще десяти гражданских, убитых россиянами во время оккупации, обнаружили в освобожденных городах: пять в Святогорске и пять в Лимане.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 937 человек, еще 2323 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.