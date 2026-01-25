RU

Общество Образование Деньги Изменения

Количество попыток незаконного пересечения границы зимой уменьшилось, - ГПСУ

Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Попытки мужчин незаконного пересечь украинскую границу зимой продолжаются, но их количество уменьшилось.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

По словам Демченко, нарушителей задерживают ежедневно, а больше всего попыток по-прежнему фиксируют на границе с Румынией. На втором месте - участок границы с Молдовой.

В то же время спикер подчеркнул, что часть людей и в дальнейшем выбирает крайне опасные маршруты. Пограничники неоднократно выявляли лиц с обморожениями и сильным переохлаждением.

 

Незаконное пересечение границы

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине закрыли границы для военнообязанных лиц от 18 до 60 лет. Хотя в 2025 году ситуацию немного упростили и разрешили выезжать мужчинам в возрасте до 22 лет.

В связи с закрытием границ некоторые люди пытаются пересечь их незаконно. Так, ранее в ГПСУ сообщали, что с начала 2025 года за нарушение пограничного законодательства было задержано более 13 тысяч граждан.

Причем некоторых нарушителей задерживают неоднократно. По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, административные протоколы и судебные решения фактически не сдерживают нарушителей от повторных действий.

Также Демченко рассказывал, что ОПГ, которые занимаются нелегальной переправкой людей через границу, привлекают к своим схемам, в частности, несовершеннолетних.

Кроме того, на днях стало известно, что НАБУ и САП разоблачили бывшего топ-чиновника и действующего чиновника Государственной пограничной службы Украины на систематическом получении взяток за содействие в пересечении границы.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о подозрении бывшему главе ГПСУ Сергею Дейнеке.

Государственная пограничная служба ДПСУ Граница с Украиной