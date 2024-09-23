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Количество жалоб на Украину уменьшилось, половина из них касается войны, - судья ЕСПЧ

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Роман Кот

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) уменьшилось количество жалоб, которые находятся на рассмотрении против Украины. Более половины из них связаны с войной.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал судья ЕСПЧ от Украины Николай Гнатовский.

По словам Гнатовского, в начале полномасштабного вторжения был большой спад с количеством жалоб в ЕСПЧ, которые украинцы подают против собственной страны. Впрочем, сейчас этот поток восстановился на процентов 80%. 

"Ну, если посмотреть, сколько территорий государства оккупировано, то так где-то более-менее получается. Так что, в принципе, уровень сравнимый, скажем так", - пояснил он. 

В то же время уменьшилось общее количество жалоб, которые находятся в ЕСПЧ на рассмотрении. Сегодня же, это около 7,8 тысячи, тогда как два года назад было 10,5 тысяч. Более 50% касаются собственно войны и того, что с ней связано.  При этом речь идет не только о событиях 2022-го, но и с 2014-го. 

"Многие дела были, то что называется, поставлены на паузу в ожидании решений Большой Палаты ЕСПЧ. Как мы уже говорили, прецеденты должны быть соответствующие", - добавил Гнатовский. 

Остальные жалобы против Украины достаточно традиционны и связаны с тем, что у нас в стране есть нерешенные проблемы функционирования правовой системы, на которые люди и жалуются.  

Европейский суд по правам человека

ЕСПЧ - это международный судебный орган, созданный для обеспечения соблюдения прав и свобод, гарантированных Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. ЕСПЧ основан в 1959 году, и его юрисдикция охватывает все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Конвенцию, в том числе Украину. Суд рассматривает дела, поданные как отдельными лицами, так и государствами, которые считают, что их права были нарушены в рамках Конвенции.

В качестве примера, в июне 2022-го ЕСПЧ принял новый иск Украины против Российской Федерации (РФ) о массовых преступлениях, совершенных после начала полномасштабного вторжения. 

В частности, в январе 2023-го суд по правам человека определил, что РФ оккупировала часть Донбасса 11 мая 2014 года.  

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ЕСПЧ