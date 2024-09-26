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Количество пострадавших в Запорожье после удара КАБами увеличилось до 10 (видео)

Фото: в Запорожье уже 10 пострадавших из-за атаки КАБами 26 сентября (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожье продолжает расти число пострадавших после удара КАБами. На данный момент их уже 10.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Количество пострадавших увеличилось до 10. Один раненый находится в больнице", - рассказал он.

Как добавил Федоров, медики всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Обстрел Запорожья

Российские войска накрыли КАБами Запорожье утром 26 сентября. Под удар попали жилые дома и промышленное предприятие.

Первоначально сообщалось про семь пострадавших из-за атаки РФ в Запорожье. Позже число пострадавших продолжило расти. Сначала было известно о восьми раненых, позде о девяти.

Добавим, что кроме Запорожья, оккупанты 26 сентября обстреляли Киев, в столице пострадали двое людей, Одесский район, где из-за удара ракеты погибла женщина. Также дронами захватчики атаковали два энергообъекта на Прикарпатье и в Николаевской области.

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