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Количество пострадавших в результате удара по Запорожью выросло до 34

Фото: количество пострадавших в результате удара по Запорожью выросло до 34 (facebook.com/AFUkraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Количество пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара российских оккупантов по Запорожье выросло до 34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВСУ.

"Всего в результате ракетных ударов по г. Запорожье ул. Запорожская и ул. Кривая Бухта пострадали 34 человека", - говорится в сообщении.

Из-за ударов российских ракет по девятиэтажкам пострадали 32 человека, 27 из них были госпитализированы (из них 3 детей) и еще пяти оказали помощь на месте. К сожалению, один человек умер в больнице.

Еще два человека были госпитализированы с ул. Кривая Бухта, недалеко от острова Хортица.

Специалисты ГСЧС спасли 6 человек. На данный момент еще продолжаются поисково-спасательные работы в квартирах домов.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что россияне обстреливали Запорожье и остров Хортица.

Отметим, что на обстрел города отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он также опубликовал видео прямого попадания российской ракеты в здание в Запорожье.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что россияне, вероятно, обстреляли город РСЗО "Торнадо-С".

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