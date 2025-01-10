Количество пострадавших от удара 8 января в Запорожье возросло: еще четверо обратились за помощью

Российская армия ударила по городу Запорожье 8 января. Сегодня стало известно о том, что количество пострадавших в городе с того дня снова возросло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram.
По данным Федорова, по состоянию на 14:40 известно о 127 раненых, 74 госпитализированы. До этого сообщалось, что в результате удара пострадали 123 человека.
"Еще четыре человека обратились за помощью к медикам областного центра после атаки на город, которая произошла 8 января", - написал Федоров.
Также известно, что до 74 увеличилось количество госпитализированных. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 12 пострадавших. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.
В среду 8 января российская авиация нанесла удар по Запорожью, в результате чего прогремели два взрыва. Сначала сообщали о трех раненых и одном погибшем.
Российские пропагандисты быстро отреагировали на атаку, переложив ответственность за взрывы на украинскую ПВО.
Вчера Федоров объяснил, что количество жертв возросло из-за того, что обстрел произошел именно тогда, когда люди возвращались домой после работы.
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