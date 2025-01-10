Количество пострадавших от удара 8 января в Запорожье возросло: еще четверо обратились за помощью

По данным Федорова, по состоянию на 14:40 известно о 127 раненых, 74 госпитализированы. До этого сообщалось, что в результате удара пострадали 123 человека.

"Еще четыре человека обратились за помощью к медикам областного центра после атаки на город, которая произошла 8 января", - написал Федоров.

Также известно, что до 74 увеличилось количество госпитализированных. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 12 пострадавших. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Атака РФ на Запорожье

В среду 8 января российская авиация нанесла удар по Запорожью, в результате чего прогремели два взрыва. Сначала сообщали о трех раненых и одном погибшем.

Российские пропагандисты быстро отреагировали на атаку, переложив ответственность за взрывы на украинскую ПВО.