Количество пострадавших от ночной атаки РФ в Киевской области снова возросло

Количество пострадавших в результате ночной атаки в Киевской области возросло до 34. Среди разрушенных объектов - более сотни частных домов, склады, учебные заведения, гаражи и даже баня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Николая Калашника.

"Вот такие объекты стали мишенями атаки врага на Киевщине. Россия воюет с мирным населением, пытается уничтожать все. Посетил пострадавшие населенные пункты Белоцерковского, Бучанского, Фастовского районов. Главная задача - как можно скорее помочь людям", - отметил он.

По его данным, во время российской ночной атаки в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском районах повреждено 115 частных домов. А еще:

"Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Киевщине возросло до 34 человек", - сообщил глава Киевской ОВА.

Атака на Киевскую область 25 мая

Напомним, что в ночь на 25 мая российские оккупанты совершили комбинированную атаку на Украину. В результате атаки в частности в Киевской области повреждены дома, складские здания и другие здания.

В столице пострадали 11 человек. В других регионах ситуация тоже критическая: в Хмельницкой области разрушено шесть домов, в Николаеве в результате атаки дрона сгорел жилой дом, погиб мужчина, пятеро ранены.

В Тернополе ракета попала в промышленное предприятие, в Одесской области горело 20 автомобилей на автостоянке.

Подробнее о российском обстреле по Украине в материале РБК-Украина.

В отдельном материале мы также подробно рассказывали о последствиях российской атаки для Киевской области.

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