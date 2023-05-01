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Количество пострадавших из-за удара по Павлограду и району увеличилось

Фото: из-за ракетного удара по Днепропетровской области 1 мая пострадали уже 34 человека (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за ракетного обстрела Днепропетровской области во время массированной атаки Украины в понедельник, 1 мая, ранения получили уже 34 человека. Самой молодой из них – 8 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Уже 34 пострадавших из-за ракетного удара по Павлоградскому району. Из них пятеро детей. Самой молодой девочке - всего 8 лет", - рассказал он.

Лысак добавил, что у большинства пострадавших ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравления продуктами горения.

"Две женщины, 45 и 55 лет, в реанимации. Остальные лечатся амбулаторно", - добавил глава региона.

Как сообщалось, российские военные в ночь, 1 мая, выпустили по Днепропетровской области ракеты. Враг дважды за ночь атаковали Павлоград и Павлоградский район. Сначала было известно о 25 пострадавших, трое из которых - дети.

Напомним, ночью на понедельник, 1 мая, во время вражеского ракетного удара по Украине ПВО сбила 8 крылатых ракет над Днепропетровской и Харьковской областями. Предположительно, это были Х-101/555.

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ПавлоградДнепропетровская область