Количество пострадавших из-за удара по Павлограду и району увеличилось

"Уже 34 пострадавших из-за ракетного удара по Павлоградскому району. Из них пятеро детей. Самой молодой девочке - всего 8 лет", - рассказал он.

Лысак добавил, что у большинства пострадавших ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравления продуктами горения.

"Две женщины, 45 и 55 лет, в реанимации. Остальные лечатся амбулаторно", - добавил глава региона.

Как сообщалось, российские военные в ночь, 1 мая, выпустили по Днепропетровской области ракеты. Враг дважды за ночь атаковали Павлоград и Павлоградский район. Сначала было известно о 25 пострадавших, трое из которых - дети.

Напомним, ночью на понедельник, 1 мая, во время вражеского ракетного удара по Украине ПВО сбила 8 крылатых ракет над Днепропетровской и Харьковской областями. Предположительно, это были Х-101/555.