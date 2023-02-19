Число пострадавших из-за обстрела села в Херсонской области увеличилось

"На данный момент известно о 8 пострадавших, из которых 3 - это дети", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, в доме, во двор которого попал вражеский снаряд, пострадали 7 человек. На месте трагедии погибли три человека - отец, мать и дядя. Ранения получили четыре человека – бабушка, взрослый мужчина, 10-летняя девочка и 8-летний мальчик.

Все раненые были доставлены в медицинское учреждение, где врачи оказывают им необходимую помощь.

Напомним, В этой же деревне из-за российских обстрелов ранения получил 8-летний мальчик. Он находится в стабильном состоянии.

До этого сообщалось, что в Херсонской области из-за обстрела этого села сегодня погибли три человека. Кроме того, пострадали двое детей.

Напомним, на утро, 19 февраля, российские оккупанты за сутки 55 раз обстреляли Херсон и область. В частности, по Херсону россияне ударили 9 раз, два человека получили ранения.