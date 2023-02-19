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Число пострадавших из-за обстрела села в Херсонской области увеличилось

Фото: число пострадавших из-за обстрела села в Херсонской области увеличилось (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Число пострадавших из-за российских обстрелов села Бургунка Бериславского района увеличилось. Пока уже известно о 8 пострадавших, в том числе 3 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"На данный момент известно о 8 пострадавших, из которых 3 - это дети", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, в доме, во двор которого попал вражеский снаряд, пострадали 7 человек. На месте трагедии погибли три человека - отец, мать и дядя. Ранения получили четыре человека – бабушка, взрослый мужчина, 10-летняя девочка и 8-летний мальчик.

Все раненые были доставлены в медицинское учреждение, где врачи оказывают им необходимую помощь.

Напомним, В этой же деревне из-за российских обстрелов ранения получил 8-летний мальчик. Он находится в стабильном состоянии.

До этого сообщалось, что в Херсонской области из-за обстрела этого села сегодня погибли три человека. Кроме того, пострадали двое детей.

Напомним, на утро, 19 февраля, российские оккупанты за сутки 55 раз обстреляли Херсон и область. В частности, по Херсону россияне ударили 9 раз, два человека получили ранения.

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