Количество пострадавших из-за атаки на Кривой Рог превысило 50
Фото: количество пострадавших из-за атаки на Кривой Рог превысило 50 (t.me/dsns_telegram)
Из-за ракетной атаки российских оккупантов по Кривому Рогу пострадали не менее 52 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.
"По состоянию на 12:30 погиб 1 человек и 52 пострадали", - говорится в сообщении.
Впрочем, аварийно-спасательные работы продолжаются.
Обстрел Кривого Рога
Сегодня утром в Украине объявляли воздушную тревогу из-за запуска ракет российскими военными. В это время в Кривом Роге раздался взрыв.
Позже стало известно, что российская ракета попала в админздание полиции. Из-за обстрела погиб один правоохранитель, еще девять пострадали.
Детальнее о последствиях ракетной атаки по Кривому Рогу - читайте в материале РБК-Украина.
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