Количество раненых в результате ракетного удара по Львову существенно возросло

"По состоянию на 8:20: в результате взрывов 4 человека погибли и 32 - получили ранения, из них один ребенок", - говорится в сообщении.

Впрочем, спасательная операция продолжается.

Ракетный удар по Львову

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львову. Они выпустили 10 ракет "Калибр", 7 из которых уничтожили наши военные.

В результате обстрела города поврежден объект критической инфраструктуры и многоквартирный дом, где разрушены 3 и 4 этажа в двух подъездах.

Мэр Львова Андрей Садовый назвал обстрел "самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабного вторжения".

Все, что известно о последствиях ракетного удара по Львову - читайте в материале РБК-Украина.

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