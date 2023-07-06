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Количество раненых в результате ракетного удара по Львову существенно возросло

Фото: количество раненых в результате ракетного удара по Львову существенно возросло (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Число раненых в результате ночного ракетного удара россиян по Львову возросло до 32 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"По состоянию на 8:20: в результате взрывов 4 человека погибли и 32 - получили ранения, из них один ребенок", - говорится в сообщении.

Впрочем, спасательная операция продолжается.

Ракетный удар по Львову

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львову. Они выпустили 10 ракет "Калибр", 7 из которых уничтожили наши военные.

В результате обстрела города поврежден объект критической инфраструктуры и многоквартирный дом, где разрушены 3 и 4 этажа в двух подъездах.

Мэр Львова Андрей Садовый назвал обстрел "самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабного вторжения".

Все, что известно о последствиях ракетного удара по Львову - читайте в материале РБК-Украина.

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