Количество обстрелов Авдеевки возросло, россияне не могут реализовать свои планы, - Барабаш

Российские оккупанты не могут реализовать свои планы по захвату Авдеевки в Донецкой области, поэтому увеличивают количество обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире телемарафона.

"Город больше разрушается, больше обстрелов, больше гибнет мирное население. Увеличенное количество обстрелов как по городу, так и по позициям вокруг города. Если еще неделю назад мы фиксировали в среднем 30 обстрелов в течение суток на территории общины, то последние несколько дней 40 и больше ", - рассказал Барабаш.

По его словам, вполне понятно, что враг не может реализовать свои планы по окружению и взятию города, поэтому "старается это компенсировать плотностью обстрелов".

Штурмы Авдеевки

Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Еще в середине декабря, по данным Белого дома, российские террористы потеряли более 13 тысяч потерь вдоль оси Авдеевка-Новопавловка. В частности, наши воины уничтожили более 220 боевых машин.

Как рассказывал ранее Барабаш, самой большой проблемой для города остается логистика. Еда и другие необходимые вещи завозятся только одной трассой, которая опасна.

Возможен ли прорыв россиянами линии фронта в случае захвата Авдеевки и Марьинки - читайте в материале РБК-Украина.