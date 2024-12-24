Количество добровольцев в новом наборе Украинского легиона в разы превышает первый, - посол

В Польше сейчас формируется Украинский легион, в который уже подано более тысячи заявлений. Но следующий набор в него будет более масштабным.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире телемарафона.

"Поскольку военные просили не называть цифр, то не могу вам называть конкретику. Но точно это в разы больше, чем было первое подразделение", - сказал Боднар.

По его словам, сейчас расширяется информкампания о деятельности легиона в разных странах. Также ведется борьба с российскими фейками и разъясняются детали того, как функционирует это подразделение.

"Объясняем, насколько это полезное и нужное дело для мобилизации всего украинства, не только тех, кто проживает в Европе", - подчеркнул Боднар.

Украинский легион в Польше

Ранее мы писали о том, что власти Польши согласились сформировать Украинский легион из украинцев, проживающих в странах Европы. Эта инициатива позволит украинцам, временно или постоянно проживающим за пределами Украины, приобщиться к военным тренировкам и подготовке.

В октябре в польском городе Люблин стартовал набор в ряды Украинского легиона. Призывной пункт функционирует ежедневно с 9:00 до 17:00.