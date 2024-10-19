Количество боев возросло, ВСУ поразили важный объект врага: сводка с фронта

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава и техники врага, к тому же поражены три пушки на огневых позициях и еще один важный объект оккупантов.

Ситуация по направлениям:

На Харьковском направлении враг четырежды проводил наступательные действия в районе Волчанска.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 23. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Голубовки, Синьковки, Новоосинового, Степной Новоселовки, Песчаного, Колесниковки, Вишневого и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Дружелюбовки, Тернов, Макеевки и Торского.

Три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Предтечиного и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируется. Враг действовал при поддержке авиации - бил КАБами в районе Никифоровки.

При поддержке бомбардировочной авиации враг семь раз атаковал в районах Торецка и Делиевки на Торецком направлении.

35 атак за минувшие сутки отразили наши защитники на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку от Романовки, Селидового, Луча и Михайловки.

Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Желанне Второе, Новодмитровка, Горняк, Новоселидовка, Кураховка, Георгиевка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Константиновка оккупанты 55 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

Десять атак противника остановили наши защитники в районе Новоукраинки и Богоявления Времовского направления.

На Ореховском направлении оккупационные войска однажды штурмовали позиции Сил обороны в районах Новоданиловки.

Шесть бесполезных попыток захватить позиции наших защитников за минувшие сутки предпринял противник на Приднепровском направлении.