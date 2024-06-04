Какие законодательные изменения просит украинский бизнес: ТОП-3 законодательных инициативы

В Парламенте поддержали ряд законодательных инициатив, упрощающих жизнь украинскому бизнесу. Речь идет о более быстром отводе земельных участков для установления базовых станций мобильной связи 4G, а также законопроекте, призванном усовершенствовать законодательство, регулирующее государственный рыночный надзор и контроль непродовольственной продукции.

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Следующим изменением, на котором настаивает бизнес, должны стать справедливые механизмы бронирования сотрудников. Рассматривается опция доработки системы электронного бронирования и вводится автоматическое продление всех бронирований в месяц, после чего его можно будет повторить.

В частности, по словам нардепки, 4 июня в Парламенте поддержали законопроект №9549 об упрощении процедуры отвода земельных участков для развития цифровой инфраструктуры, позволяющего значительно быстрее отводить земельные участки для инфраструктуры связи.

"Те же базовые станции мобильных операторов, которые нуждаются в 1-5 соток земли, необходимы, чтобы давать качественную связь. Однако, их установка через отвод земельных участков длится месяцами. Это не только тормозит развитие современной связи 4G, но и вставляет палки в колеса возобновления связи на деоккупированных территориях", - отметила Елена Шуляк.

Парламентарша указала, что законопроект №9549 предусматривает ряд важных изменений для игроков рынка мобильной связи. Речь идет, в частности, о:

Сокращение бюрократических процедур: время, необходимое для получения разрешений на строительство, будет значительно сокращено;

Введение права на земельный сервитут: это позволит мобильным операторам использовать землю для размещения оборудования без ее покупки;

Четкое разграничение объектов строительства: это поможет избежать путаницы и ускорит процесс развертывания сетей.

Следующий закон, необходимость которого отмечало украинское бизнес-сообщество, стал закон "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции. Соответствующий законопроект №5473-Д, в ВР приняли 9 мая. По словам Шуляк, он призван усовершенствовать законодательство, регулирующее государственный рыночный надзор и контроль непродовольственной продукции. В частности, речь идет об определении обстоятельств, по которым устанавливается размер штрафов и прозрачность процесса проверок.

Принятый законопроект предусматривает:

определение обстоятельств, по которым устанавливается размер штрафа;

Право органам рыночного надзора и субъектам фиксировать процесс осуществления проверок средствами аудио-, фото- и видеотехники.

Право органам рыночного надзора запрашивать первичные документы исключительно в случае, если продукция опасна, рискована или не отвечает установленным требованиям;

Проверки, требующие лабораторного анализа качества, будут выполняться исключительно на средства государства;

Замена штрафа за продукцию ненадлежащего качества, которая не приведена в надлежащие нормы, на возможность утилизации.

"На принятии обоих законопроектов очень настаивала крупнейшая ассоциация украинского бизнеса – Украинский совет бизнеса (УРБ). Мы не могли не отреагировать, поскольку отечественному бизнесу в условиях войны чрезвычайно сложно работать, предоставлять рабочие места, платить налоги. Поэтому мы как законотворцы наработали решение, которое , убеждена, облегчит жизнь предпринимателям в это сложное время", – подчеркнула Шуляк.

При этом парламентария добавила, что важнейшим законодательным изменением, на которое до сих пор очень рассчитывает украинский бизнес, является обновление системы бронирований сотрудников - сейчас рассматривается опция доработки системы электронного бронирования и введение возможности автоматического продления всех бронирований в месяц, после чего это можно будет повторить.

По ее словам, на сегодняшний день вопрос бронирования сотрудников - один из наиболее актуальных. Проблема в том, что у бизнес-сообщества нет четкого понимания, как оно будет происходить и вообще – для кого эта опция доступна, а для кого нет. Поэтому компаниям важно получить четкое решение, и в соответствии с ним адаптировать все свои процессы и дальше работать, что из-за неопределенности сейчас просто невозможно.

Она отметила, что бизнес-ассоциации озвучивают несколько наиболее распространенных проблемных моментов по бронированию сотрудников. Во-первых, невозможность бронирования фопов и также гиг-специалистов, работающих как резиденты Дія.City. Во-вторых, неопределенность в сроках бронирования, когда непонятно, как поступить после завершения 6-месячного периода бронирования. Например, нужно ли подавать документы на перебронирование или бронировать с нуля, или работники будут считаться пригодными для мобилизации.

"Также создает дополнительные риски и требование бронировать не более 50% от общего количества военнообязанных работников – многие компании не подают списки на бронирование из-за опасений, что другую половину военнообязанных работников потеряют. Не менее актуальный вопрос – сроки рассмотрения заявок на бронь – компании могут ожидать ответа от Министерства Обороны вплоть до 5-6 месяцев.

По ее словам, очень много вопросов решило бы введение электронного бронирования - поскольку бронируются сотрудники, которые уже стоят на учете в ТЦК и все их документы подготовлены, процесс бронирования далее по сути является бюрократией, занимающей время как и бронируемого гражданина, так и Министерство. Документы по ТЦК просматриваются в ручном режиме, а это сотни страниц и 1,5-2 месяца. И пока будет готово соответствующее решение – это время может быть критическим для бизнеса. Поэтому для большинства компаний электронное бронирование стало серьезной поддержкой.