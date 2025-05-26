В каких регионах Украины больше всего вакансий с жильем: свежая статистика

Сообщается, что с начала 2025 года работодатели уже подали более 2 тысяч таких предложений - на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Государственной службы занятости, это один из самых популярных сейчас способов заинтересовать кандидатов в нестабильных условиях.

На рынке труда дефицит кадров: более 230 тысяч вакансий ежедневно - против 127 тысяч официально зарегистрированных соискателей. Чтобы привлечь работников, компании вынуждены предлагать дополнительные условия.

В каких регионах предлагают работу с жильем

В 2024 году всего было 3,5 тысячи вакансий с жильем. Лидеры по количеству таких вакансий:

Киев - 330 вакансий с начала года (148 актуальны);

Киевская область - 276 вакансий (132 актуальные);

Полтавская - 67 вакансий;

Днепропетровская - 72 вакансий;

Хмельницкая - 68 вакансий.

В прифронтовых регионах таких предложений меньше всего, но в целом тенденция указывает на новую норму рынка - жилье как часть "социального пакета".