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Не только праздники: в ГПСУ объяснили, чем вызваны очереди в пунктах пропуска на границе с Украиной

Понедельник 23 декабря 2024 09:05
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Не только праздники: в ГПСУ объяснили, чем вызваны очереди в пунктах пропуска на границе с Украиной Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (facebook.com)
Автор: Наталья Кава

На границе с Украиной был зафиксирован рекорд пересечения пунктов пропусков украинцам. Однако на это повлияли не только новогодние праздники.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, количество пересечения гражданами границы с Украиной является одним из самых высоких во время действия военного положения. Речь о показателях, которые были зафиксированы в минувшие выходные.

"В субботу границу пересекли где-то 150 тысяч человек, это в обоих направлениях. А вчера - 154 тысячи человек, также в обоих направлениях. Но было преимущество в количестве лиц, которые въехали в Украину. Их было на 10 тысяч больше", - рассказал Демченко.

Он также объяснил, почему это - один из самых высоких показателей пересечения границы именно во время действия военного положения, и почему это является большой нагрузкой на пункты пропуска. По его словам, в довоенное время также работали аэропорты. Они брали на себя часть желающих пересечь границу.

"Тогда показатели были выше, но если привязаться к военному положению, то та нагрузка, которая идет на пункты пропуска сейчас - это рекордные показатели. Фактически, в новогодние периоды предыдущих лет - это было около 130 тысяч человек", - сказал Демченко.

Ситуация на границе с Украиной

Напомним, на днях пограничники зафиксировали рекорд пересечения границы украинцами перед праздниками. Самый большой пассажиропоток наблюдается на КПП с Польшей.

Также мы писали о том, что на границе с Польшей откроют новый пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховичи". Движение по нему начнется 21 декабря с 13:30. Пересечь границу смогут легковые автомобили, грузовики до 3,5 тонн и автобусы.

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Граница с Украиной ДПСУ Новогодние праздники
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