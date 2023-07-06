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Какие правила нужно соблюдать при аварии на АЭС: рекомендации Минздрава

Фото: в Минздраве назвали главные правила при аварии на АЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцам, которые находятся в зоне радиационной аварии, необходимо соблюдать ряд правил, чтобы обезопасить себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины в Telegram.

В Минздраве подчеркивают, что советы предназначены для украинцев в зоне, которая не подлежит эвакуации при возможной аварии на атомной электростанции.

Что необходимо делать:

  • подготовьте недельный запас воды (питьевой и технической), пищи и запас необходимых лекарств;
  • уплотните окна и двери, закройте вентиляционные отверстия;
  • находитесь в максимально изолированном помещении как можно дальше от окон;
  • включите телевизор или радио и следите за официальными сообщениями;
  • оставайтесь в помещении и сохраняйте спокойствие.

Что делать запрещено:

  • выходить из помещения до официального разрешения органов власти;
  • употреблять калий йодид, если не было соответствующих рекомендаций для вашего населенного пункта;
  • пользоваться водой из централизованных источников, если есть риск заражения радиацией (об этом сообщат дополнительно).

Угроза теракта на ЗАЭС

Напомним, еще в конце июня начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. В частности, они могут взорвать охладитель и четыре энергоблока станции.

Через несколько дней президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ и разведка доложили ему о планах россиян совершить теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Уже на этой неделе в Генштабе ВСУ проинформировали, что россияне готовят провокацию со взрывами на ЗАЭС. Они могли поместить на крышу нескольких энергоблоков взрывчатку с целью обвинить наших защитников в обстрелах станции.

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Запорожская АЭСМинистерство здравоохранения УкраиныВойна России против Украины