Какие правила нужно соблюдать при аварии на АЭС: рекомендации Минздрава

Украинцам, которые находятся в зоне радиационной аварии, необходимо соблюдать ряд правил, чтобы обезопасить себя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины в Telegram.
В Минздраве подчеркивают, что советы предназначены для украинцев в зоне, которая не подлежит эвакуации при возможной аварии на атомной электростанции.
Что необходимо делать:
Что делать запрещено:
Напомним, еще в конце июня начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. В частности, они могут взорвать охладитель и четыре энергоблока станции.
Через несколько дней президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ и разведка доложили ему о планах россиян совершить теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
Уже на этой неделе в Генштабе ВСУ проинформировали, что россияне готовят провокацию со взрывами на ЗАЭС. Они могли поместить на крышу нескольких энергоблоков взрывчатку с целью обвинить наших защитников в обстрелах станции.
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