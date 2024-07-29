Как изменить прописку ребенка, если один из родителей не согласен: объяснение юриста

Регистрация ребенка на новом месте жительства осуществляется при согласии обоих родителей. Бывают ситуации, когда один из них не согласен на это.

Как зарегистрировать ребенка на новом месте проживания, если один из родителей против, в комментарии РБК-Украина объяснил управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Максим Боярчуков .

Согласно украинскому законодательству, место жительства ребенка, который не достиг 10-летнего возраста, определяется с согласия родителей, объясняет юрист. При этом как регистрация места жительства ребенка, так и снятие с зарегистрированного места жительства, осуществляется исключительно по взаимному согласию родителей.

"Если один из родителей не может лично присутствовать в центре предоставления административных услуг, он может предоставить нотариальное согласие на снятие или регистрацию места жительства ребенка. Такое согласие может быть оформлено у любого нотариуса", – объясняет Максим Боярчуков.

Впрочем, если отец или мать не соглашаются дать такое согласие, то изменить место регистрации ребенка можно только по решению суда.

"В таком случае, тот родитель, который планирует сменить место жительства ребенка, обращается в суд с иском о предоставлении разрешения на снятие с регистрации и постановку по новому адресу проживания ребенка без согласия другого родителя", - отмечает специалист.

Прежде чем обращаться в суд, необходимо в центре предоставления административных услуг (ЦНАП) получить письменный отказ в регистрации ребенка в связи с отсутствием согласия второго родителя.

Юрист добавляет: имея на руках отказ, необходимо составить исковое заявление, уплатить судебный сбор (который по состоянию на 2024 год составляет 1211 грн) и обратиться в суд по месту регистрации ответчика.

"Следует обратить внимание, если истец неправильно определит адрес ответчика (возможно он неизвестен или в иске указан последний известный адрес), после установления судом правильного адреса (суд перед открытием производства самостоятельно проверяет зарегистрированное место жительства ответчика), такое исковое заявление будет передано в необходимый суд", – обращает внимание Максим Боярчуков.

Он предупреждает: до стоит рассчитывать, что рассмотрение такого искового заявления произойдет быстро.

"В целом все зависит от загруженности суда, но не стоит ожидать, что дело будет рассмотрено раньше, чем через 2 месяца", - объясняет он.

После того, как суд примет решение и оно вступит в силу (30 дней с момента составления полного текста), необходимо повторно обратиться в ЦНАП для проведения процедуры регистрации ребенка.