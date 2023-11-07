Украинцев в Чехии призывают жаловаться омбудсмену: в каких ситуациях помогут

Украинских беженцев в Чехии призывают сообщать о своих проблемах чешскому омбудсмену. Петиции помогают выявлять системные проблемы и учитывать их в изменениях в законодательстве.

В каких ситуациях чешский общественный защитник прав человека может помочь украинцам, РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Обращение учтут при внесении поправок в законы

Чешский омбудсмен Станислав Кржечек предлагает украинцам помощь в решении их вопросов. Для беженцев выпустили новые листовки, которые будут раздаваться во всех Краевых центрах помощи Украине (KACPU), общественных организациях и других центрах помощи украинцам.

Украинцы в Чехии до сих пор нечасто обращались к уполномоченному по правам человека – в прошлом году поступило всего 120 заявлений. В этом году обращений меньше.

"Омбудсмен здесь для всех. Мы хотим, чтобы прибывающие из Украины знали, что они могут обращаться за помощью в тех же сферах, что и граждане Чехии. Поэтому сейчас мы создали информационную листовку, где кратко описано, как омбудсмен может помочь украинцам", – отмечается на сайте.

Когда беженцы из Украины описывают свои конкретные проблемы в обращениях, омбудсмен может помочь им и инициирует переговоры с соответствующими органами. В то же время, большее количество обращений помогает выявить системную проблему.

"Индивидуальные обращения помогут нам лучше аргументировать, комментируя правовые нормы, касающиеся беженцев. Таким образом, мы принимали участие в комментировании всех версий пакета законов Lex Ukrаjina", – говорится в сообщении омбудсмена.

В частности, была выявлена проблема временной защиты после другой страны. Нескольким украинцам помогли получить убежище после Польши или Германии.

"Это большая системная проблема, которую мы интенсивно решаем", – отметил правозащитник.

Фото: Помощь украинцам в Чехии (gettyimages.com)

С какими проблемами украинцам могут помочь

В то же время украинцам предлагается обращаться за помощью омбудсмена в следующих случаях:

сотрудники Министерства внутренних дел не приняли заявление о предоставлении временной защиты или был отказ или отзыв статуса;

с нехваткой средств: не получили финансовую помощь или нет возможности оплатить срочный платеж;

с трудоустройством: проблемы с центром занятости или работодателем;

с жильем: требования платить за бесплатное жилье, отказ KACPU предоставить альтернативное жилье, когда человек имеет право;

дискриминация: худшее отношение из-за национальности или этнического происхождения.

Также можно обращаться с жалобами на работу учреждений, например, учреждений здравоохранения или социальных служб. В то же время, не смогут помочь решить такие вопросы: спор с работодателем или арендодателем, если этот вопрос решается через суд.

Напомним, мы писали, что в Чехии существенно изменят условия поддержки украинцев. Систему предоставления жилья не изменят, но срок бесплатного

проживания могут сократить с 5 месяцев до четырех или трех месяцев.

Также мы рассказывали,куда украинцам обращаться за бесплатным жильем в Чехии. Кроме Регионального центра помощи Украине можно обратиться в неправительственные организации.

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