Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ

Боевая авиация – одна из важнейших составляющих любой войны. Самолеты прикрывают позиции сухопутных войск, бомбят противника, выполняют роль разведки, помогают как в оборонительных, так и в наступательных операциях. Господство в небе – важный стратегический фактор.

Планируя полномасштабное нападение на Украину, Россия, прежде всего, решила уничтожить силы нашей противовоздушной обороны, чтобы "закрыть" украинское небо на ключ. Но, вопреки ожиданиям, у противника почти ничего не вышло – российская боевая авиация сегодня контролирует исключительно те территории, которые временно захватили российские войска, и то, периодически терпит крушения.

Наследие "советов"

Воздушные силы Украины состоят из авиации, которая делится на истребительную, бомбардирующую, штурмовую, разведывательную, военно-транспортную и специальную. Также в состав ВС входят зенитные ракетные, радиотехнические, специальные войска и учебные заведения.

В авиапарке есть бомбардировщики Су-24 и Су-24М – это основные ударные средства ВС. Штурмовик Су-25 – выполняет роль авиаподдержки войск, но может поражать силы противника, наземные или морские объекты в тактической глубине или на переднем крае. Кроме того, есть истребители Су-27 и МиГ-29 – они преимущественно борются с противником в воздухе, а также разведчик Су-24 МР . Есть и ряд транспортных самолетов и вертолетов, предназначенных для десанта, перевозки войск и материальных средств.

Су-27 (фото: Getty Images)

Вся украинская авиация, впрочем, как практически весь военно-промышленный комплекс Украины – это наследие советского авиапрома. Как отметил в комментарии РБК-Украина спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, последний самолет – Су-27 украинский авиапарк получил в 1991 году.

Остальная техника – это разработки 1970-90-х годов. Более чем за 30 лет независимости в Украине не проводили модернизацию авиапарка. Причина – нехватка денег и мотивации.

"Кто бы ни был у власти с 1991 года, понимали, какой у нас сосед, какие у него амбиции. И все это время мощный военно-промышленный комплекс буксовал на месте, декларируя свои перспективные разработки только в выставочных образцах. А почему государство отказывалось финансировать эту отрасль и вкладывать в нее средства – вопрос риторический…", – отметил Юрий Игнат.

В России же, напротив, авиационную отрасль развивали, вкладывая в нее внушительные средства. К примеру, тот же Су-27 в российских военно-космических сил (ВКС) теперь называется Су-30СМ. Он прошел ряд усовершенствований, его оснастили современными радарами, ракетами с активными головками самонаведения, в самолете стоит система радиоэлектронной борьбы.

РФ сама является производителем авиатехники – самолеты серии Су выпускают заводы холдинга "Сухой" (назван в честь авиаконструктора Павла Сухого – ред.), а МиГ – это российская компания, занимающаяся якобы полным циклом авиастроения (названа в честь создателей Артема Микояна и Михаила Гуревича – ред.).

Безусловно, санкции наложили свой отпечаток на производство самолетов. Но на балансе ВКС РФ продолжает находиться множество авиационной техники – в десятки раз больше, чем у Украины.

Как же тогда вышло, что Москва не заполучила господство в небе, как планировала, судя по первым ракетным ударам 24 февраля?

Хозяева украинского неба

Несмотря на постоянное обесценивание опыта западных стран, в Кремле решили реализовать концепцию применения Военно-воздушных сил США, один из главных принципов которой звучит так – для успешного начала боевых действий необходимо завоевать превосходство в воздухе. Для этого нужно провести операцию по подавлению средств противовоздушной обороны.

Однако, планируя первые шаги, военное и политическое руководство Москвы допустило одну из многих стратегических ошибок – недооценивание противника. Выпустив утром 24 февраля ракеты по украинским аэродромам и средствам ПВО, где они предположительно дислоцируются, в Москве не учли качественную работу украинской разведки и ВСУ.

Большинство средств ПВО были выведены из-под зоны поражения, аэродромы находились под усиленной защитой. Безусловно, определенный урон российские агрессоры нанесли, но начисто разгромить Воздушные Силы Украины, как планировалось, не вышло. Более того, украинские военные моментально ответили на удары – ракеты сбивали БУК-М1 и С-300, в небо поднялись истребители, чтобы перехватывать российские снаряды в воздухе.

В российской информационной повестке о первых поражениях говорить не стали – напротив, в минобороны РФ отрапортовали о блестяще проведенной операции по подавлению Воздушных и противовоздушных сил противника.

"Все эти пропагандисты, в один голос кричали, что "уничтожено 800 аэродромов, 1000 единиц техники, все радиолокационное оборудование", они тоже слушают эти сводки, они новости читают, думают, что ПВО уничтожено, и совершенно недооценивают обстановку. Потом там кого-то сбили, там сбили, они думают, что может это случайность, "очаги ПВО сопротивляются", они дальше летают. Потом раз, пачками сбили, шесть штук за раз сбивают, они думают: "Что такое?", – отметил спикер командования Воздушных сил.

Украинские пилоты, по словам Игната, бесстрашно встречали врагов, при этом, отражая их атаки и атакуя самостоятельно на морально устаревших истребителях, штурмовиках и бомбардировщиках. Чего только стоит легенда о Призраке Киева на МиГ-29, который по факту оказался сборным образом летчиков 40-й бригады тактической авиации. В первые месяцы войны российская пропаганда регулярно "развеивала мифы" о Призраке, то раскрывая его личность, то десятками "уничтожая" украинские МиГи.

МиГ-29 (фото: Facebook-сраница ВСУ)

Сегодня российские самолеты и вертолеты практически не пересекают воздушное пространство, находящееся под контролем ВСУ. Но они активно поддерживают свои силы на оккупированных территориях Украины, рассказывает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. К примеру, Мариуполь был фактически полностью уничтожен бомбардировщиками, которые сбрасывали ФАБ-500 и 3000 на жилые кварталы.

"Они поддерживают только свои силы, например, под Бахмутом они с авиации стреляли, в районе Сватово, из-под Херсона вылетают. Там, где есть их наступательные силы на земле. Но они не залетают дальше. Даже туда, куда они залетают, их сбивают с обычных ПЗРК Stinger", – сказал Мусиенко в комментарии РБК-Украина.

Сегодня россияне используют свои самолеты в качестве пусковых комплексов. Они могут находиться глубоко в тылу, взлетать с авиабаз, выпускать ракеты и садиться обратно. По такому принципу работают ВКС на Каспии и в Курске. Но это, безусловно, не то, чего добивалось российское командование.

По мнению экспертов, суть в том, что украинские силы эффективно используют средства ПВО и собственный авиационный потенциал. Если ВСУ смогли отбить мощную атаку вначале войны, используя ту технику, которая была, то сегодня, учитывая растущее количество поставок современных систем ПВО, сбивать российские самолеты и вертолеты становится легче, а радиус украинского господства в небе распространяется даже туда, где временно дислоцируется агрессор.

Кроме того, сказывается усталость самой системы ВКС России. Об этом говорят и крушения, которые происходят на территории РФ. Один из недавних примеров – падение Су-30 на жилой дом в Иркутске. По информации украинской разведки, всему виной стали некачественные ремонтные работы. Недостаток кадров и общее давление на военно-космические силы РФ приводят к тому, что господство в украинском небе они уже вряд ли завоюют.

Проваленной Кремлем операции по захвату воздушного пространства Украины удивились даже в США. По мнению ведущих специалистов ВВС Америки, подобное ставит под сомнение решающую роль "захвата" неба. Если в РФ отказались от тактики завоевания воздушного пространства и предпочитают вообще не летать над контролируемой территорией Украины, возникает вопрос, уместна ли в принципе такая тактика.

"Воздушная война в Украине является предвестником грядущих воздушных войн, когда противники США будут все чаще использовать оборону по вертикали, комплексно применяя кибератаки, электромагнитные помехи, средства ПВО, беспилотные летательные аппараты и ракеты – с возрастающей степенью от больших высот к меньшим", – написали военные аналитике в статье "Воздушный отказ: опасная иллюзия решающего превосходства в воздухе".

Однако это не отменяет того факта, что авиация является одним из важнейших сил в борьбе с агрессором.

Cу-25 (фото: сайт Міноборони)

Западные крылья

На сегодняшний день украинский авиапарк морально устарел и по количеству явно уступает противнику. Вопрос о том, чтобы поставить Украине авиацию, поднимался дипломатами на разных уровнях и в разное время. И речь шла далеко не только о знаменитых американских истребителях F-16 или штурмовиках А-10.

Начальник штаба ВВС США, генерал Чарльз Браун не исключил возможности поставок Украине шведских JAS 39 Gripen – одни из самых дешевых истребителей четвертого поколения, которые в Стокгольме даже предлагают брать в лизинг, французских Dassault Rafale или европейских Eurofighter.

Безусловно, одни из самых ожидаемых самолетов – американские F-16. Это многофункциональный самолет-истребитель, который способен стрелять как по воздушным, так и по наземным целям, используя большой спектр вооружения стандартов НАТО. В перспективе – это отход украинской авиации от устаревших советских МиГов и "сушек" и переход на современную линейку самолетов типа F.

Вопрос, по словам спикера командования Воздушных сил изучается, но пока это только разговоры, хотя и официальные. Александр Мусиенко настроен более оптимистично. По его мнению, мир постепенно наращивает военную помощь Украине, проходя разные этапы – от поставок противотанковых средств защиты до мощных систем ПВО. В этом случае есть надежда, что в конечном итоге украинские союзники перейдут и к авиации.

"Я думаю, мы со временем перейдем к авиации, это более амбициозный компонент, нужно больше времени и ресурсов, но это обговаривается довольно серьезно с партнерами", – отметил Мусиенко.

Также настроен и министр обороны Украины Алексей Резников. В интервью изданию Politico он выразил оптимизм относительно будущих поставок Украине истребителей F-15, F-16 или Gripen. Однако недостаточно просто поставить в украину самолеты. Под них нужно подготовить базу – дооборудовать аэропорты, обучить специалистов, которые будут их обслуживать, иметь необходимые для замены детали. Об этом Резников сообщил еще в июле, отметив, что консультации с инженерами уже ведутся.

"По их словам, на аэропортах можно кое-что оборудовать. Поэтому я думаю, что мы будем способны принимать и самолеты такого класса", - отметил министр.

Одним из возможных ответов на вопрос о том, почему союзники не спешат поставлять Украине авиацию, является тот факт, что она дорогая. Один F-16 стоит до 55 миллионов долларов, это если не брать во внимание его обслуживание и вооружение. Передавая ВСУ оружие, некоторые страны отдавали свои старые советские образцы, договорившись получить взамен более современную технику.

Похожая ситуация возникла с Польшей, у которой есть на вооружении советские МиГ-29 и Су-25. Одно время шли переговоры о том, что Украина получит самолеты, а Польше взамен передадут американские F-16 в качестве компенсации. ВСУ было бы проще на том этапе работать с советскими образцами, но обмена не вышло.

Точку в этом вопросе поставил Пентагон, который решил, что Украину лучше снабжать наземной техникой, поскольку передача авиации может спровоцировать Россию на эскалацию конфликта. А Польша отказалась передать ВСУ часть своей авиации без компенсации из вопросов безопасности – ВКС РФ, как опасается польское правительство, могут нарушить воздушное пространство Польши. Позже у США заявили, что не против, если в Варшаве решат просто передать Украине свои самолеты – Польша расценила это как попытку решить вопрос за счет ее же безопасности.

Подобная ситуация иллюстрирует настроения западных союзников вначале весны, когда большая война длилась еще совсем недолго, а российские угрозы все еще имели вес. Опасаясь возможной эскалации партнеры Украины не спешили с поставками чего либо, что могло бы переломить ход войны в кратчайшие сроки. Сегодня нельзя сказать, что запад вообще больше не слушает того, что говорят в Кремле, но, учитывая увеличивающееся количество поставок тяжелого вооружения, включая новейшие системы ПВО, можно предположить, что и вопрос с многофункциональными самолетами в скором времени решится.

На вопрос авиации необходимо смотреть не только в контексте сегодняшней войны, для победы в которой она нам, безусловно, нужна. Украина – самая большая страна на европейском континенте, не считая России. Сегодня Вооруженные Силы Украины показывают свой профессионализм, освобождая свои земли, а, в перспективе, обороняя европейцев от попыток навязать им российский миропорядок.

В ответ на это союзники должны прийти к тому, чтобы перевоовооружить украинские войска по стандартам НАТО. И современная авиация, в этом случае, – одна из ключевых сфер качественной обороны и, следовательно, общей безопасности.