В какие страны ЕС больше всего едут украинские беженцы: новые данные Евростата

В странах ЕС временной защитой пользуются 4 123 875 человек, которые выехали из Украины в результате войны. Об этом свидетельствуют последние данные Евростата на 31 июля 2024 года.

Больше всего людей со временной защитой в таких странах:

Германия (1110600 человек; 26,9% от общего количества в ЕС);

Польша (976 205; 23,7%);

Чехия (369610; 9,0%).

В июле украинцы активно ехали для получения временной защиты в такие страны:

Польшу (+10430; +1,1%);

Чехию (+8834; +2,4%);

Румынию (+4250; +2,6%).

Однако в двух странах количество украинцев со временной защитой уменьшилось:

Франции (-470; -0,8%);

Люксембурге (-470; -11,0%) и

Германия ежемесячно принимает наибольшее количество украинцев, однако, по данным Евростата, в июле число беженцев из Украины сократилось на 236 925 человек (-17,6%). Это связано с тем, что страна изъяла из зарегистрированного количества людей с временной защитой тех, у кого этот статус стал недействительным. Это было связано с тем, что украинцы получили или другой статус защиты, или уехали из Германии.

К концу июля граждане Украины составляли более 98% людей со статусом временной защиты в ЕС. Взрослые женщины со статусом защиты – 45,3%, дети – 32,4%, взрослые мужчины – 22,4%.