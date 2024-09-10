В какие страны ЕС больше всего едут украинские беженцы: новые данные Евростата

В странах ЕС временной защитой пользуется более 4,1 млн человек из Украины. Украинцы продолжают ехать в Европу, чтобы получить убежище.
В какие страны беженцы едут больше всего, а откуда выезжают, РБК-Украина сообщает со ссылкой на данные Евростата.
В странах ЕС временной защитой пользуются 4 123 875 человек, которые выехали из Украины в результате войны. Об этом свидетельствуют последние данные Евростата на 31 июля 2024 года.
Больше всего людей со временной защитой в таких странах:
В июле украинцы активно ехали для получения временной защиты в такие страны:
Однако в двух странах количество украинцев со временной защитой уменьшилось:
Германия ежемесячно принимает наибольшее количество украинцев, однако, по данным Евростата, в июле число беженцев из Украины сократилось на 236 925 человек (-17,6%). Это связано с тем, что страна изъяла из зарегистрированного количества людей с временной защитой тех, у кого этот статус стал недействительным. Это было связано с тем, что украинцы получили или другой статус защиты, или уехали из Германии.
К концу июля граждане Украины составляли более 98% людей со статусом временной защиты в ЕС. Взрослые женщины со статусом защиты – 45,3%, дети – 32,4%, взрослые мужчины – 22,4%.
Напомним, мы писали, какие страны изменили правила для украинских беженцев. Правительства сократили выплаты и ввели новые условия.
Также мы сообщали, что в Чехии усилят контроль над украинскими беженцами. Будут проверять, живут ли украинцы по указанному месту пребывания.
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