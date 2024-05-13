Без каких документов нельзя пересекать блокпост: объяснение юриста

Без каких документов нельзя пересекать блокпост

Блокпост – усиленный контрольно-пропускной пункт, который по решению военного командования временно устанавливается на въезде на территорию, где введено военное положение и установлен особый режим (за исключением государственной границы), где обустраиваются места для проверки лиц, транспортных средств, багажа и грузов, объясняет Антон Маринич.

"На блокпосте могут дежурить должностные лица военных формирований и правоохранительных органов, которые в соответствии с законом вовлечены в осуществление мер правового режима военного положения", – комментирует он действующие правила.

Такое определение закреплено в Постановлении КМУ №1455 "Об утверждении Порядка установления особого режима въезда и выезда, ограничения свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств в Украине или в отдельных местностях, где введено военное положение" .

Новым законом о мобилизации предоставлены полномочия должностным лицам ТЦК, а также Национальной полиции осуществлять проверку военно-учетных документов лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Предполагается, что такая проверка будет производиться под видеозапись с применением технических приборов.

"Новым законом установлена обязанность иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию должностных лиц ТЦК или полиции, в том числе такая проверка может проходить и на блокпостах", – отмечает Антон Маринич.

Обратите внимание. Отказ предоставить такой документ или его отсутствие может иметь признаки административного правонарушения, а именно статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации), которым на сегодняшний день предусмотрен штраф в размере от 3400 гривен до 5100 гривен.