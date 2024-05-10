В каких банках и в какой валюте хранятся деньги украинцев: рейтинг НБУ

Валюта вкладов и ставки

По данным НБУ, на 1 апреля 2024 года в 63 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 67,9 млн вкладов.

Большинство вкладов было в национальной валюте: 57,9 млн вкладов на 789 млрд гривен. В валюте было 10 млн вкладов на сумму 439 млрд гривен.

При этом процентные ставки по депозитам существенно отличаются. Если в марте 2024 года банки платили по гривневым вкладам в среднем 11,3% годовых, то по валютным депозитам банки давали всего 1,0% годовых.

Рейтинг банков по вкладам

По данным НБУ, больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 458,4 млрд гривен. Количество вкладчиков - 24,3 млн.

На втором месте государственный Ощадбанк - 12,9 млн вкладчиков, сума - 191,1 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк 8,2 млн вкладчиков, сума - 87,3 млрд гривен.

Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - количество вкладчиков - 2,9 млн, сума - 69,9 млрд гривен и Укрсиббанк - количество вкладчиков - 2,2 млн, сума - 58,0 млрд гривен.