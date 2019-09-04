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У Львівській області сільради незаконно видавали земельні ділянки

Новини » Надзвичайні події    04.09.2019 - 15:39
У Львівській області сільради незаконно видавали земельні ділянки

Правоохоронці повідомили про підозру одразу кільком чиновникам

Правоохоронці викрили чиновників сільрад у Львівській області, які займалися незаконним відчуженням земельних ділянок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що колишній голова однієї з сільрад Бродівщини видав громадянці неправдиву виписку із рішення виконкому сільської ради про безоплатну передачу їй земельної ділянки площею 0,5168 га. Жінка на підставі цього документу незаконно одержала державний акт на право приватної власності на земельну ділянку, вартістю 63,6 тис. гривень.

Посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення за ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість).

За даними поліції, в Кам’янко-Бузькому районі встановлено факт незаконного відчуження двох земельних ділянок площею 0,25 га і 0,3043 га для обслуговування житлового будинку і ведення особистого сільського господарства. Вони були передані на підставі завідомо неправдивої виписки з рішення сільради.

Колишньому її голові повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.

За такими ж статтями повідомлено про підозру і секретарці сільради на Пустомитівщині. Вона підробила та видала завідомо неправдиве рішення щодо передачі у приватну власність земельної ділянки площею 0,248 га для ведення особистого сільського господарства. Збитки склали 91 тис. гривень.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області правоохоронці на хабарі затримали першого заступника міського голови однієї з об'єднаних територіальних громад. Чиновник вимагав 140 тис. гривень від представника товариства з обмеженою відповідальністю за виділення трьох земельних ділянок в оренду для здійснення підприємницької діяльності.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав терміни запуску земельної реформи. Він анонсував початок земельної реформи улітку 2020 року.

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