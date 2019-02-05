У Київводоканалі розповіли, як платити тільки за спожиті послуги

Вчасно передані показання лічильників є гарантією сплати тільки за спожиті послуги

В киевском водоканале сообщили, что вовремя переданные показания счетчиков являются гарантией уплаты только за потребленные услуги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АК "Киевводоканал".

В Киевводоканале напомнили, что с 1 и по 10 число данные счетчиков не принимаются, продолжается обновление баз и формирование новых платежек. Передача показателей возможна с одиннадцатого числа и до конца месяца.

При этом отмечается, что нужно вовремя передавать показания счетчиков не только холодного, но и горячего водоснабжения, начиная с 11 и по последнее число каждого месяца.

В водоканале пояснили, что показания счетчика холодной воды необходимы для формирования платежей за централизованное холодное водоснабжение и водоотвод, счетчика горячей воды - для формирования платежей за отвод горячей воды.

Напомним, АК "Киевводоканал" повысил с 1 февраля 2019 года на 11% тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода. Новые тарифы утверждены на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 25 января 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2018 года составляла 55,6 млрд гривен, что на 7,9 млрд гривен больше, чем месяцем ранее. Всего за 2018 год задолженность выросла на 23,3 млрд гривен.