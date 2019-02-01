У Києві з 1 лютого зросли тарифи на воду

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нові тарифи вже затвердила НКРЕКП

АК "Київводоканал" підвищив з 1 лютого 2019 року на 11% тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як зазначили в АК "Київводоканал", нові тарифи затверджені на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 25 січня 2019 року.

Таким чином, АК "Київводоканал" встановив 1 лютого 2019 року наступні тарифи:

- тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів м. Києва у розмірі 20,376 грн (у т. ч. ПДВ 3,396 грн) за 1 куб. м, з них:

10,812 грн (у т. ч. ПДВ 1,802 грн) за 1 куб. м водопостачання;

9,564 грн (у т. ч. ПДВ 1,594 грн) за 1 куб. м водовідведення;

- тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у розмірі 21,756 грн (у т. ч. ПДВ 3,626 грн), з них:

11,544 грн (у т. ч. ПДВ 1,924 грн) за 1 куб. м водопостачання;

10,212 грн (у т. ч. ПДВ 1,702 грн) за 1 куб. м водовідведення.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року в Україні набрали чинності нові підвищені тарифи на опалення і гарячу воду.

Як повідомляло РБК-Україна, заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець грудня 2018 року становила 55,6 млрд грн, що на 7,9 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Усього за 2018 рік заборгованість зросла на 23,3 млрд грн.