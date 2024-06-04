По Киеву и области в течение недели может ездить военная техника: в чем причина

"В период с 05 по 13 июня в черте города Киева и области будут проведены командно-штабные учения с воинскими частями (подразделениями) группировки сил и средств обороны города Киев", - сообщил Павлюк.

По его словам, в ходе учений состоятся практические действия по привлечению личного состава, военной техники и вооружения всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений.

Целью учений, по данным Командующего Сухопутными войсками ВСУ, является отработка боевых и специальных задач оборонной операции в условиях активного применения противником всего спектра наступательного вооружения и действий вражеских диверсионно-разведывательных групп.

"В связи с проведением учений будут осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники. Просим сохранять спокойствие и напоминаем о мерах информационной гигиены и запрете на фото, видеосъемки передвижения наших войск", - добавил Павлюк.