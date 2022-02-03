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У "Київстарі" стався масштабний збій. Абонентам обіцяють компенсацію

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Україна, Четвер 03 лютого 2022 11:55
У "Київстарі" стався масштабний збій. Абонентам обіцяють компенсацію Фото: у "Київстарі" стався масштабний збій (kyivstar.bistrozaim.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні частина клієнтів "Київстару" зіткнулася з масштабним збоєм у телекомунікаційній мережі. Їм обіцяють компенсацію через тимчасові складнощі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Київстару".

Що відомо про збій?

Проблеми у роботі оператора мобільного зв’язку спостерігалися сьогодні вранці. Користувачі мережі скаржились на неможливість здійснення та приймання дзвінків. Також спостерігались й проблеми з доступом до сайту.

Під час спроби зателефонувати - абонент отримував повідомлення про недостатню кількість коштів. Водночас було неможливо перевірити стан рахунку, або ж зайти до особистого кабінету "Мій Київстар".

Вже о 10:30 проблему було вирішено.

"Ми передбачили компенсації для абонентів, які зіштовхнулися з такими складнощами. Вони будуть нараховуватися автоматично", - пише пресслужба "Київстар".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські фрілансери звинувачують Upwork у втраті роботи, через те, що компанія попереджає усіх про військову загрозу в нашій країні.

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