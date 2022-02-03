Українські фрілансери звинувачують Upwork у втраті роботи. Що відбувається

Upwork зробив розсилку українським фрілансерам з рекомендаціями, як їм працювати з замовниками в умовах військової загрози. Одна з найбільших Фріланс-майданчиків світу попереджає не тільки фрілансерів, а й замовників, які безпосередньо співпрацюють з українцями на Upwork.

Що сталося

31 Січня учасник Facebook-групи для українських фрілансерів beFree Олександр Панченко поділитися скріншотом листа, який йому надіслала адміністрація однієї з найбільших Фріланс-бірж світу Upwork. Тема листа "геополітична напруга навколо України" (Geopolitical tensions around Ukraine).

В Upwork побоюються, що через загрозу військової агресії на кордонах України фрілансери можуть не встигати виконувати замовлення в зазначений термін, тим самим порушуючи зобов'язання перед замовниками. У зв'язку з цим Upwork дав рекомендації фрілансерам, як їм необхідно спілкуватися з клієнтами.

Що пише Upwork

Upwork рекомендує підтримувати безперервний зв'язок з клієнтами, а також регулярно повідомляти їм про справи. Також біржа рекомендує переконатися, що робота буде виконана в строк.

Сервіс порекомендував фрілансерам зробити бекапи всіх пристроїв, а також зробити резервні копії проектів. Відповідний лист отримали фрілансери з України.

Українські фрілансери втрачають замовлення

Фрілансери негативно відреагували на розсилку Upwork. Користувачка сервісу Світлана вважавши, що Upwork нібито попереджає клієнтів, що співпраця з українськими фрілансерами може твердити їхньому бізнесу через зриви робочих процесів.

Дівчина зазначила, що за останні два тижні вона не отримала жодної пропозиції про роботу – раніше вона стабільно отримувала від 3 до 5 листів. Світлана вважає, що це стало наслідком розсилки Upwork. Про зниження пропозицій повідомили й інші фрілансери на форумі сервісу.

Коментар Upwork

Видання РБК-Україна зв'язалося з Upwork. У коментарях РБК-Україна компанія повідомила, що Upwork зв'язується з користувачами, коли вони ризикують зіткнутися з перебоями в роботі. Таким чином, компанія перевіряє благополуччя своїх користувачів. Також своїм листом Upwork запевняє клієнтів, що компанія готова звести до мінімуму збої, якщо вони відбудуться.

Інформацію виданню РБК-Україна підтвердила Катерина Божкова, керівниця Upwork в Україні. У компанії відзначили, що фрілансери не втрачають роботу через розсилки, а зниження замовлень зафіксовано не було.

Також ситуацію прокоментувала ще одна представниця Upwork Валерія. Дівчина розповіла, що компанія не намагається відмовити клієнтів наймати фріленсерів з України.

"Ми хочемо допомогти нашим фрілансерам і клієнтам мінімізувати потенційні зриви в роботі. Наше завдання - переконатися, що всі сторони добре проінформовані", - підсумувала Валерія.