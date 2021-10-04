В Київраді назвали закон про столицю узурпацією влади

"Нам ніхто не делегував право розкидатися інтересами наших виборців, і погодитися з тим, що якісь люди, яких кияни не обирали, призначені зверху, будуть вирішувати питання киян, ми не можемо. Погоджуватися з узурпацією влади Київська міська рада навряд чи має право, тому ми будемо наполягати, щоб законність було дотримано. Це означає, що будемо чинити опір всіма можливими законними методами", - сказав Ємець.

Ємець підкреслив, що спроби команди президента змінити баланс влади у Києві не відповідають інтересам мешканців столиці.

"Якби кияни хотіли, щоб команда Зеленського займалася їх проблемами, то, мабуть, результат "Слуги народу" у Києві був би трохи інакшим", - підсумував депутат Київради.