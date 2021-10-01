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Законопроект про столицю завідомо антиконституційний, - експерт

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Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 15:42
Законопроект про столицю завідомо антиконституційний, - експерт Фото: екс-депутат Верховної ради Олександр Черненко (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Новий закон про столицю, який просуває влада Зеленського, є завідомо неконституційним, а ухвалювати його збираються тільки для зведення рахунків з мером Києва Віталієм Кличком.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву екс-депутата Верховної Ради Олександра Черненка на круглому столі в Інституті Горшеніна.

"Цей закон добрим не може бути в принципі, починаючи з серйозної антиконституційної норми про розведення посад голови Київської міської адміністрації і київського міського голови. Тому що є рішення Конституційного суду 2003 року, яке каже, що обраний міський голова Києва має призначатися керівником КМДА. Конституційний суд у своєму рішенні трактував не конкретний закон про столицю, а норми Конституції, за якими дві різні особи займати ці посади не можуть. Тому тут лише зміни до Конституції. Щойно цей закон буде прийняти, одразу буде звернення в Конституційний суд. Хоча воно навіть не потрібне, тому що є дане рішення", - сказав Черненко.

Ексдепутат побоюється, що ухвалення цього закону також призведе до управлінського паралічу в Києві.

"У повноваженнях голови КМДА буде заблокувати роботу мера і ради, але так само рада може заблокувати роботу голови КМДА, починаючи з того, що не надасть йому приміщення, зарплату і так далі. Це буде клінч, який точно нічого доброго не дасть киянам. Але центральна влада очевидно готова йти на такий клінч", - сказав Черненко.

За його словами, найбільша засаднича проблема цього законопроєкту полягає в тому, що його розробляли проти Кличка, а не для киян.

"Якби перемогла Верещук, чи з таким завзяттям міняли закон про столицю? Моя відповідь - ні", - сказав колишній депутат.

Черненко також підкреслив, що деякі положення законопроєкту випадають з загальнодержавної логіки місцевого самоврядування.

"У законопроєкті пропонують, що київський міський голова не може голосувати на сесії Київської міської ради. Це асбурд. Чому міський голова Львова чи будь-якого іншого міста може? Це щоб принизити діючого міського голову", - вважає Черненко.

Він пропонує "забути" про законопроєкт №2143-3 та "почати нормальний процес над новим законом про столицю".

Як повідомлялося, раніше під час цього ж круглого столу депутат Верховної ради VIII скликання Ігор Луценко заявив, що до розробки закону про столицю повинні бути притягнуті кияни, інакше будуть питання про його легітимності.

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