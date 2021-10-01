ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Громаду Києва не залучали до розробки закону про столицю, тому є питання до його легітимості, - експерт

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 15:09
Громаду Києва не залучали до розробки закону про столицю, тому є питання до його легітимості, - експерт Фото: депутат Верховної ради VIII скликання Ігор Луценко на круглому столі (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

До розробки закон про столицю мають бути залучені кияни, інакше будуть питання щодо його легітимності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву на круглому столі в Інституті Горшеніна депутата Верховної ради VIII скликання Ігора Луценка.

"Якщо ініціатори законопроєкту хотіли зробити щось хороше для столиці, мабуть, треба було залучати не тільки фахівців-юристів, але когось із територіальної громади. Наскільки я знаю, нікого з нинішнього складу Київської міської ради не залучали. Це дуже погано, це означає, що з точки громади буде питання по легітимності до того, що Верховна Рада утворює. Наприклад, чи хочуть кияни, щоб перейменували їх виконавчий комітет на магістрат?" - сказав Луценко.

Він також зазначив, що законопроєкт порушує принцип правової визначеності та може спричинити управлінську кризу.

"Законопроєкт про столицю містить велику кількість невизначених з точки зору права термінів, і треба ще два-три томи, щоб пояснити, що малось на увазі. Відповідно, цей закон не стане нормою права", - наголосив Луценко.

Колишній депутат додав, що Київ і так має "шизофренічний дуалізм" у владі, коли КМДА одночасно є виконавчим органом міської ради, а цей законопроєкт "усі ці розколи між державною виконавчою вертикаллю і міським самоврядуванням поглибить".

Як повідомлялось, новий закон про столицю, який влада просуває через парламент, має на меті послабити позиції мера Києва та лідера "УДАРу" Віталія Кличка. Але ухвалення цього закону стане небезпечним прецедентом для всього місцевого самоврядування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Місцеве самоврядування
NEWS
Оператор ГТС зробив заяву через початок постачання газу РФ до Угорщини в обхід України
Оператор ГТС зробив заяву через початок постачання газу РФ до Угорщини в обхід України
DAILY
Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо