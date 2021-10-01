Громаду Києва не залучали до розробки закону про столицю, тому є питання до його легітимості, - експерт

До розробки закон про столицю мають бути залучені кияни, інакше будуть питання щодо його легітимності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву на круглому столі в Інституті Горшеніна депутата Верховної ради VIII скликання Ігора Луценка.

"Якщо ініціатори законопроєкту хотіли зробити щось хороше для столиці, мабуть, треба було залучати не тільки фахівців-юристів, але когось із територіальної громади. Наскільки я знаю, нікого з нинішнього складу Київської міської ради не залучали. Це дуже погано, це означає, що з точки громади буде питання по легітимності до того, що Верховна Рада утворює. Наприклад, чи хочуть кияни, щоб перейменували їх виконавчий комітет на магістрат?" - сказав Луценко.

Він також зазначив, що законопроєкт порушує принцип правової визначеності та може спричинити управлінську кризу.

"Законопроєкт про столицю містить велику кількість невизначених з точки зору права термінів, і треба ще два-три томи, щоб пояснити, що малось на увазі. Відповідно, цей закон не стане нормою права", - наголосив Луценко.

Колишній депутат додав, що Київ і так має "шизофренічний дуалізм" у владі, коли КМДА одночасно є виконавчим органом міської ради, а цей законопроєкт "усі ці розколи між державною виконавчою вертикаллю і міським самоврядуванням поглибить".