Звернення ініціював лідер «Удару», мер Києва Віталій Кличко.

"Ми винесли питання про звернення до уряду та МОЗ щодо використання медичної бази відомчих лікарень, розташованих у столиці, для лікування хворих на коронавірус киян. Бо я неодноразово пояснював урядовцям критичність цього питання. Але киян ігнорують і нехтують інтересами мешканців столиці. Я вважаю таку позицію Кабміну, МОЗ неприйнятною", - заявив Кличко.

Він також наголосив на тому, що місто продовжує готувати додаткові ліжка.

Зокрема, у протитуберкульозному диспансері - там ремонтують кисневу систему і набирають фахівців. Загалом місто самотужки підготувало і обладнало 6200 ліжкомісць, зазначив Кличко.

"Вже кілька днів Україна посідає перше місце в Європі та 7-е місце у світі за кількістю інфікованих на коронавірус. Тільки за минулу добу в Києві – майже 1900 інфікованих. В окремих комунальних закладах завантаженість вже понад 100 відсотків від потужності. Ситуація дуже складна", - підсумував Кличко.