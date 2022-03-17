ru ua
Чт, 17 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Київсокй області ЗСУ збили Су-25 і Су-35 окупантів

Новость на русском →
Київська область, Четвер 17 березня 2022 00:57
У Київсокй області ЗСУ збили Су-25 і Су-35 окупантів Фото: винищувач Су-35 (wikimedia.org User Rulexip)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові збили ще два ворожі літаки. Були знищені штурмовик Су-25 ("грач") та винищувач Су-35 в небі над Київською областю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

"Щойно в небі над Київщиною було знищено СУ-25 та підбито СУ-35 противника", - йдеться в повідомленні.

Генерал додав, що в цілому за минулу добу вдалося "мінусувати" понад 10 повітряних цілей РФ.

Нагадаємо, що буквально пару годин до цього в командуванні Повітряних Сил ЗСУ поінформували, що наші військові за добу знищили: 3 літаки Су-30СМ, 1 літак Су-34, 1 непізнаний літак, 2 вертольоти, 1 БпЛа, а також ППО Сухопутних військ на північному і південному напрямку знищила ще один Су-34 і один вертоліт Ка-52.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Воздушные силы Украины Валерій Залужний Війна Росії проти України
NEWS
"Згадайте Перл-Харбор або 11 вересня". Зеленський просить США закрити небо чи дати ППО
"Згадайте Перл-Харбор або 11 вересня". Зеленський просить США закрити небо чи дати ППО
DAILY
Микола Жирнов: Оточити Київ – це не виграти битву за Київ. Перемога буде за нами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Микола Жирнов: Оточити Київ – це не виграти битву за Київ. Перемога буде за нами