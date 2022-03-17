У Київсокй області ЗСУ збили Су-25 і Су-35 окупантів
Українські військові збили ще два ворожі літаки. Були знищені штурмовик Су-25 ("грач") та винищувач Су-35 в небі над Київською областю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.
"Щойно в небі над Київщиною було знищено СУ-25 та підбито СУ-35 противника", - йдеться в повідомленні.
Генерал додав, що в цілому за минулу добу вдалося "мінусувати" понад 10 повітряних цілей РФ.
Нагадаємо, що буквально пару годин до цього в командуванні Повітряних Сил ЗСУ поінформували, що наші військові за добу знищили: 3 літаки Су-30СМ, 1 літак Су-34, 1 непізнаний літак, 2 вертольоти, 1 БпЛа, а також ППО Сухопутних військ на північному і південному напрямку знищила ще один Су-34 і один вертоліт Ка-52.
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