У Київсокй області ЗСУ збили Су-25 і Су-35 окупантів

Українські військові збили ще два ворожі літаки. Були знищені штурмовик Су-25 ("грач") та винищувач Су-35 в небі над Київською областю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

"Щойно в небі над Київщиною було знищено СУ-25 та підбито СУ-35 противника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що буквально пару годин до цього в командуванні Повітряних Сил ЗСУ поінформували, що наші військові за добу знищили: 3 літаки Су-30СМ, 1 літак Су-34, 1 непізнаний літак, 2 вертольоти, 1 БпЛа, а також ППО Сухопутних військ на північному і південному напрямку знищила ще один Су-34 і один вертоліт Ка-52.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.