Бородянка - пріоритет у Київській області при розбиранні завалів, - ДСНС

У Київській області основні зусилля з розбирання завалів спрямовані на Бородянку. В аварійно-рятувальних роботах задіяно близько 300 осіб. Всі роботи координуються співробітниками ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимира Демчука в ефірі телемарафону.

ДСНС свої зусилля переважно зосередила на розмінуванні територій звільнених населених пунктів та проведенні першочергових аварійно-рятувальних робіт, пов'язаних з розбором завалів зруйнованих будинків та пошуком серед руїн людей. "Роботи ведуться цілодобово, і надзвичайно великий ресурс туди залучено від ДСНС. Зараз основні зусилля кинуті на Бородянку Київської області, там залучені близько 300 осіб, у тому числі й волонтери – 70 осіб, вони спільно працюють з рятувальниками", - підкреслив Демчук.