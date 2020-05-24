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Київська область готується послабити карантин

Новини » Коронавірус     24.05.2020 - 12:14
Київська область готується послабити карантин
Фото: МАФ продає каву після ослаблення карантину у Києві (РБК-Україна)

Показник інцидентності у області становить 12,45 при нормі 12 і менше

У Київській області один із показників захворюваності на коронавірус знижується третій день поспіль. Послаблення карантину в регіоні може відбутися найближчими днями.

Про це повідомили у Київській обласній державній адміністрації в Facebook.

За даними обласного лабораторного центру, станом на 11:00 24 травня показник інцидентності (загальна кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тис. населення) у регіоні становить 12,45 при нормі 12 і менше.

У КОДА зазначили, що показник інцидентності у області зменшується третій день поспіль.

"Тенденція дає підстави розраховувати, що карантин в області можна буде пом’якшувати найближчими днями. У разі отримання потрібного показника, Київська обласна державна адміністрація ухвалить таке, вкрай очікуване, рішення негайно", - заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови ОДА Василь Володін.

Нагадаємо, 22 травня розпочався другий етап ослаблення карантину в Україні.

За даними Міністерство охорони здоров'я, станом на 24 травня 9 областей не відповідають вимогам для послаблення карантину.

Напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов дозволив Києву перейти до послаблення карантинних обмежень.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Київська областькарантин
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